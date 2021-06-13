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    WhatsApp'ten yeni özellik: Bir mesaj en fazla 5 kere iletilecek

    © AFP 2021
    Yaşam
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/yasam/202106131044721846-Whatsappten-yeni-ozellik-bir-mesaj-en-fazla-5-kere-iletilecek/

    Popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın yeni bir özelliği açıklandı. Şirket mesajların iletilme sayısını sınırladı. Artık bir mesaj en fazla 5 kere iletilecek. Ayrıca doğrulama özelliği de geldi.

    Dünya genelinde yüzmilyonlarca kullanıcısı bulunan WhatsApp'tan yeni bir güncelleme geliyor.

    NTV'nin aktardığına göre, WhatsApp daha önce 20 olan mesaj iletme sınırını beşe düşürdü. Beş kere iletilen mesaja işaret konulacak ve alıcılar mesajı sadece bir kere iletebilecek. 

    WhatsApp ayrıca sık sık iletilen mesajlar için de doğrulama yapabileceğiniz bir büyüteç getiriyor. 

    Flash Call adı verilen bu özellik doğrulama şifresi girmeyi gereksiz hale getiriyor. 

    Sadece Android cihazlara gelecek bu özellikten iOS kullanıcıları yararlanamayacak. 

    WhatsApp kısa süre önce çoklu cihaz desteğini duyurmuştu. Flash Call adındaki bu özellik geçişi kolaylaştıracak.  

    Ani aramayla, WhatsApp size mesaj atmak yerine hızlıca çağrı bırakacak. Sistem arama kayıtlarınızı incelediğinde telefonunuzda WhatsApp'tan gelen aramayı görürse doğrulama gerçekleşecek. 

    WhatsApp CEO'su Will Cathcart, Whatsapp sızıntılarıyla bilinen WA-BetaInfo'ya önemli açıklamalar yaptı. 

    Cathcart, tek bir hesabın dört ayrı cihazda kullanılabileceğini söyledi. Yani WhatsApp'ı kullandığınız telefon internete bağlı olmazsa dahi diğer cihazlardan iletişime devam edebileceksiniz.

    Bu özellik WhatsApp'ın rakibi Telegram'da bulunuyor. Ancak Telegram ise WhatsApp gibi uçtan uca şifreleme sunmuyor. 

    WhatsApp, iPadlerde kullanılamıyor. Cathcart şirketin bir iPad uygulaması üzerinde de çalıştığını aktardı. 

    Farklı cihaz desteği de düşünüldüğünde WhatsApp hesabınızı ayrı bir telefon numarasına ihtiyaç duymadan hem telefon hem tablet hem masaüstünde kullanabileceksiniz. 

    Apple cihazlarıyla Android cihazları arasında geçiş yapan kullanıcılar mesajlarını aktarmakta zorluk yaşıyordu. 

    Şirket yeni güncellemeyle bu sorunun önüne geçecek.

    Sızan görüntüye göre bundan sonra kullanıcılar güvenli olmayan üçüncü parti uygulamalara ihtiyaç duymayacak. 

    Özellik şu anda geliştirme aşamasında. Ne zaman yayımlanacağına dair bir tarih bulunmuyor.

    Facebook tarafından satın alınan WhatsApp'ın tarayıcı versiyonunu kullanmak için telefonunuzun internete bağlı olması gerekiyordu.

    Eğer telefonunuz kapanırsa ya da interneti kesilirse WhatsApp Web iletişiminiz de sonlanmış oluyordu. Şirket yeni yapacağı güncellemeyle bu uygulamayı sonlandıracak. Henüz test aşamasında olan özellikle bundan sonra telefonunuzda internet olmasa bile WhatsApp iletişimine devam edebileceksiniz.

    Sesli iletişimde yeni adım

    Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp sesli iletişimde de yeni bir adım atıyor.

    WABetaInfo'da yer alan bilgilere sesli mesajlar için farklı oynatma hızları geliyor.

    Sızdırılan göresellere göre kullancılar isteğe bağlı olarak sesli mesajları 1.0, 1.5 ve 2.0 hızlarında oynatabilecek.

    Söz konusu özelliğin yakında Android ve iOS'un beta sürümlerine geleceği bildirildi.

    Geçtiğimiz günlerde WhatsApp masaüstü uygulaması için sesli ve görüntülü arama desteği vermeye başladığını duyurmuştu.

    WhatsApp platformu için kendi kendini imha edecek fotoğraflar özelliğinin test edilmekte olduğu haberi basına sızdırılmıştı.

    Ortaya çıkan bilgilere göre uygulamada fotoğraf paylaşırken ekranda yeni bir buton ile karşılaşılacağız.

    Bu özellik hem kişisel hem de grup sohbetleri için geçerli olacak. 

    Etiketler:
    doğrulama, gelişim, Mesaj, WhatsApp
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