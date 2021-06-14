Kayıt
07:31 14 Haziran 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    Mahkeme - duruşma salonu

    Cinsel istismar iddiasıyla yargılanan öğretmene beraat: 'İnandırıcı delil elde edilemedi'

    © AA
    Yaşam
    URL'yi kısaltın
    0 0 0
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/102642/67/1026426704_0:0:1200:675_1200x675_80_0_0_71861f59051006e07207966fbb40df58.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/yasam/202106141044725468-cinsel-istismar-iddiasiyla-yargilanan-ogretmene-beraat/

    Öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen sözleşmeli spor öğretmeni M.A. hakkında delil yetersizliği gerekçesiyle beraat kararı verildi. Mağdurun annesi ise karara tepki gösterdi.

    İstanbul Ataşehir’de bulunan bir ilkokulda 10 yaşındaki öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen sözleşmeli spor öğretmeni M.A. hakkında, mağdur ve tanığın “Kucağına alıp, öpüyordu” şeklindeki ifadesine karşın hakkında delil yetersizliği gerekçesiyle beraat kararı verildi. Mahkeme üyelerinden birinin muhalefet şerhi koyduğu karara tepki gösteren mağdurun annesi E.Ş ise “Adalete olan inancımı tamamen yitirdim” dedi.

    Ataşehir’de bulunan Şehit Öğretmen Hasan Akan İlkokulu’nda 2020 yılında sözleşmeli spor öğretmeni M.A’nın, 10 yaşındaki öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu iddia edildi. Çocuk izleme merkezinde ifadesi alınan mağdur öğrenci “Beni sürekli öpüyordu. Kalçama dokunuyordu. Bunu bazı arkadaşlarıma da yapıyordu. Sürekli ailevi sorunlarını anlatıyordu. Mutsuz olduğunu söylüyordu. Dersten sonra beni en sona bırakıp sıkı sıkı sarılıyordu” ifadelerini kullanmıştı. 

    Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) adına açıklama yapan Avukat Berivan Koca
    © DHA
    Öğrencisine istismarda bulunduğu öne sürülen öğretmene 30 yıl hapis istemi
    Cumhuriyet'ten Kübra Köklü'nün haberine göre, İstanbul Anadolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde, “12 yaşından küçük çocuğun cinsel istismarı” suçundan yargılanan sözleşmeli spor öğretmeni M.A., hakkında karar çıktı. Duruşmaya tutuksuz yargılanan sanık M.A. ve avukatı katılırken, mağdur çocuğun ailesi ve avukatı salonda hazır bulundu. Duruşmada dinlenen 10 yaşındaki tanık, “Kendisi spor öğretmenimizdi. Sanık, mağdura daha farklı davranıyordu. Mesela onu yanağından öpmüştü. Onun da öpmesini istemişti. Bize göre onu daha fazla kucağına alıyordu. Bizi de kucağına alıyordu. Ancak erkek çocuklarını kucağına almıyordu” dedi. 

    Son savunması sorulan tutuksuz sanık M.A. “Ben hiçbir çocuğu diğerinden ayırmadım. Bir öğrenci çok iyi hareket etmişse örneğin çarpıyorum. Kucağıma alıp sevip ondan sonra bırakıyorum. Hiçbir kötü niyetim yoktur” dedi.  Sanık son sözünde beraatine karar verilmesini istedi.  

    Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, “Sanığın cinsel istismar kastıyla hareket ettiğine dair cezalandırılması gerektirir her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğini” belirterek, M.A’nın beraatine karar verdi.

    Muhalefet şerhi koydu

    Antalya'da 26 öğrencisine cinsel istismarda bulunan öğretmen Mahmut Aydın Köksar 621 yıl hapis cezası aldı
    © DHA
    Antalya'da 26 öğrencisine cinsel istismarda bulunan öğretmen Mahmut Aydın Köksar 621 yıl hapis cezası aldı
    Mahkeme heyeti üyelerinden biri karara muhalefet şerhi koydu. Şerhte, “Sanığın mağdureyi diğer çocuklardan farklı olarak sürekli derse başladığında öptüğü, kucağına aldığı, sırtına aldığı, sanığın süreklilik arzeden bu eylemlerinin tarif edilen çocuğun cinsel yaşından küçük olması nedeniyle sanığın 5 yıldan az olmamak üzere cezalandırılmasına karar verilmesi gerekir. Sanığın cezalandırılması gerektiği kaanatinde olduğumdan beraati yönündeki sayın çoğunluğun görüşlerine katılmıyorum” ifadelerine yer verildi.

    'Adalete olan inancımı tamamen yitirdim'

    Karara tepki gösteren mağdurun annesi E.Ş, “Adalete olan inancımı tamamen yitirdim. Çocuğuma yapılanı fark edip şikayetçi olduğum için ben cezalandırıldım. Mahkeme başkanı tanığa ‘mağdur şirin olduğu için mi ona daha farklı davranıyordu’ diye sordu. Bu soruyu duyar duymaz başımdan kaynar sular döküldü. Devlet okulunda böyle bir şey meydana geldi. Ancak ceza verilmedi. Öğretmenin yaptıklarını görmezden geldiler. Kararın bozulması için İstinaf Mahkemesi’ne başvuracağız” diye konuştu.

    Etiketler:
    Beraat, Duruşma, Mahkeme, çocuklara yönelik cinsel istismar, Cinsel istismar, ilkokul, Antalya
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Baltimore / ABD
    'Ateş Çemberi' olarak adlandırılan Güneş tutulması gerçekleşti
    Karikatür
    Lavrov: 'ABD'nin geçmişte yaptığı hataları gözden geçirmesini umuyoruz’
    İnfografik
    Rusya’nın hayvanlar için geliştirdiği Kovid-19 aşısı Carnivac-Cov
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet