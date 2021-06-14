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    14 Haziran'a dek stadyumlarda yüzde 10 oranında doluluk kısıtlaması uygulayan Güney Kore'nin Goyang Stadyumu'nda Dünya Kupası elemeleri için Lübnan ile milli maçı izleyenler

    Güney Kore'de sanat ve spor severlere müjde: Konser salonları ve stadyumlar büyük oranda dolacak

    © REUTERS / KIM HONG-JI
    Yaşam
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    Konu:
    Koronavirüs toplumsal hayatı nasıl değiştirdi?  (854)
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    Toplu aşılamaya koşut pandemi kısıtlamalarını hafifleten ülkeler kervanına katılan Güney Kore'de bugünden itibaren konserlere 4 bin kişi katılabilecek, taraftarlar stadyumları yarı yarıya doldurabilecek.

    Küvid-19'la mücadelede başarı bulunan ülkelerden Güney Kore, pandemi kısıtlamalarını kısmen gevşetti. Aşılama programında ilerleme kaydedilmesine koşut geniş katılımlı konserler ve spor etkinlikleriyle ilgili kısıtlamalarda rahatlamaya gidildi. Bugünden itibaren K-Pop konserlerine ve diğer kültürel etkinliklere katılım sayısı 100'ün altından 4 bine kadar çıkarıldı. Spor stadyumlarındaki taraftar kapasitesi yüzde 10'dan bölgelere göre değişecek şekilde yüzde 30-50'ye yükseltildi. 

    Küçük gruplar halinde koronavirüs enfeksiyonlarını saptayıp tecrit ederek yayılmasını önlerken aşılama yürüten Güney Kore'de pazar günü vaka sayısı son 2 ayın en düşük rakamına ulaştı. Worldometers'in 14 Haziran verilerine göre Güney Kore'de son 24 saatte 399 yeni vaka ve 3 yeni ölüm kaydedildi.

    Tam aşılanmış ziyaretçilere karantina muafiyeti

    Hükümet, tam aşılanmış denizaşırı ziyaretçiler için bazı karantina kısıtlamalarını da gevşeteceklerini açıkladı. 1 Temmuz'dan itibaren, bu ziyaretçilerden ailelerini ziyarete gelenler veya iş, akademik çalışma veya kamu yararı amacıyla seyahat edenler, Güney Kore'nin zorunlu iki haftalık karantinasından muafiyet için başvurabilecek.

    Hükümetin Singapur ve Tayland gibi bazı ülkelerle seyahat sorunlarını çözme görüşmeleri başlatmasına koşut Güney Kore seyahat acentaları da yeni tur paketleri sunmaya başladı.

    Nüfusun yüzde 23'üne ilk doz aşı yapıldı

    51 milyon 311 nüfuslu Güney Kore'de nüfusun yüzde 23'üne tekabül eden 11.8 milyon kişiye ilk doz aşı yapıldı. Bu, Britanya'da yüzde 61'e varan gelişmiş ülkelerin aşılama oranının altında olsa da, Güney Kore gibi şubatta aşılamaya başlayan Japonya'daki yüzde 12'lik oranın üzerinde. 

    Güney Kore'de özellikle yaşlıların aşılanmasıyla bakım evlerindeki vaka sayılarında büyük düşüş yaşandı. Eylülde nüfusun yüzde 70'inden fazlasının aşılanmasıyla normalleşme hedefleniyor. 

     

     

     

     

    Konu:
    Koronavirüs toplumsal hayatı nasıl değiştirdi?  (854)
    Etiketler:
    stadyum, Konser, Güney Kore
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