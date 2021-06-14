Rusya’daki vaka sayılarında 11 gün sonra düşüş

Rusya’da son 24 saatte 13 bin 721 yeni koronavirüs vakası tespit edildi. Şimdiye kadar kaydedilen vaka sayısı 5 milyon 222 bin 408’e yükseldi. Vaka sayıları 3 Haziran’dan beri artıyordu. Bugün kaydedilen vaka sayısı düne kıyasla yüzde 6.81 daha az.

Koronavirüsle mücadele merkezinin açıklamasına göre vaka sayısı 13 bin 721 artışla 5 milyon 222 bin 408’e çıktı.

Başkent Moskova’da 6 bin 590, Moskova bölgesinde bin 43, St. Petersburg’da 865 yeni vaka kaydedildi.

Can kaybı gün içinde 371 artarak 126 bin 801 oldu. Son 24 saatte 8 bin 312 kişi iyileşti. Salgın boyunca hastalığı atlatanların sayısı 4 milyon 809 bin 647’ye ulaştı.

Bu arada ülkedeki vaka sayısı 11 günlük artıştan sonra yeniden düşüşe geçmiş oldu. Bugün kaydedilen vaka sayısı dünkü vaka sayısından yüzde 6.81 (14 bin 723) daha az.

Moskova’daki vakaların artması nedeniyle Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, 15-19 Haziran tarihlerini tatil ilan etmişti, iş yerlerine çalışanların en az yüzde 30’unun evden çalışması tavsiye edilmişti. Kremlin’den henüz tatilin uzatılmasına ilişkin bir karar gelmedi.

Öte yandan son olarak Rusya Bilim ve Yüksek Öğrenim Bakanlığı Moskova’daki üniversitelere uzaktan eğitime geçme tavsiyesi verdi.