Sosyal medyanın kutladığı düğün: Komünizm, Leninizm ve Marksizm'in eşliğinde Sosyalizm dünya evine girdi

Hindistan'da ağabeyleri Komünizm ve Leninizm’in yanısıra minik yeğen Marksizm'in eşliğinde Sosyalizm isimli damat, Mamata Banerjee ile nikahlandı. Davetiye sosyal medyada viral olunca, pek çok kişi iyi niyet dileklerini ve hediyelerini sunmak için düğüne katılma isteğini iletmişti. Ama pandemi nedeniyle düğün, az sayıda katılımla gerçekleşti.

Hindistan'da damat Sosyalizm'in ağabeyleri Komünizm ve Leninizm’in yanısıra minik yeğen Marksizm'in eşliğinde dünya evine gireceği haberini neşeyle karşılayan sosyal medyanın merakla beklediği düğün gerçekleşti.

Dünya çapında espri konusu olan Sosyalizm isimli damat ile Mamata Banerjee isimli gelinin Tamil Nadu eyaletinin Salem kentindeki düğünü, Hindistan'ı kırıp geçiren koronavirüs pandemisine karşı alınan önlemler nedeniyle düşük katılımlı geçti. Ancak düğünde dev Lenin ve Marx portreleri geniş yer kapladı.

Damadın babası olan Hindistan Komünist Partisi'nin Salem Başkanı A. Mohan'ın aile geleneği uyarınca üç oğluna Komünizm, Leninizm, Sosyalizm adını koyduğundan, en küçüğün düğün zamanı gelip orak-çekiç amblemli davetiye sosyal medyaya düşünce, tüm dünya haberdar oldu. Üstelik Leninizm’in beş aylık oğlu Marksizm'in düğüne katılmasıyla beşi bir yerde demekti.

Zira gelin de Hindu millyetçisi Hindistan Başbakanı Narendra Modi'ye keskin muhalefeti ve yerel seçim yenilgisi tattırmasıyla tanınan Batı Bengal Eyaleti Başbakanı Mamata Banerjee'nin adını taşıyor. Gelinin babasının çok sevdiği için adını kızına verdiği Batı Bengal Eyaleti Başbakanı, eskiden anamuhalefet partisi Hindistan Ulusal Kongresi'nin gençlik kolları başkanlığını yapmış önde gelen isimlerinden biriydi.

Hindistan medyasına göre, küçük bir düğün planlayan aile, davetiye sosyal medyada viral olunca, pek çok kişinin iyi niyet dileklerini ve hediyelerini sunmak için düğüne katılma isteğini iletmesiyle karşılaştı.

Hindistan Komünist Partisi'nin Tamil Nadu Eyaleti Başbakanı R. Mutharasan'ın da katıldığı düğünle ilgili açıklama yapan Sosyalizm'in babası, Kovid-19 kısıtlamaları nedeniyle düğünde az sayıda akraba ve dostun hazır bulunduğunu belirtti. A. Mohan, "Oğlumun adı sayesinde evlilik haberi sosyal medyada viral olunca, ülkenin dört bir yanından ve yurtdışından pek çok kişi arayıp genç çifte mutluluk diledi" dedi.

Kongre partisinin önde gelen liderlerinden Şaşi Tharur da Twitter'da düğünle ilgili şu yorumu yaptı:

"Sadece Hindistan'da olur: 13 Haziran'da Mamata Banerjee, Leninizm ve Komünizm'in katılacağı ve Marksizm'in de bakacağı bir törenle evlenecek. Törene Leninizm başkanlık edecek. Toruna da Kübaizm adı verilebilir."

Only in India: on June 13, Mamata Banerjee will wed Socialism in a ceremony attended by Leninism & Communism, while Marxism looks on. The ceremony will be presided over by Lenin. The offspring may be named Cubaism. #SMH !! https://t.co/nIFBVNpJbd — Shashi Tharoor (@ShashiTharoor) June 11, 2021

Zira Mohan, dünyaya gelecek kız torununa da Kübaizm ismini vermeyi planladığını söylemişti.

Nettaşlard da "Tüm yoldaşlar davetlidir. Sosyalizm evleniyor. Ağabeyleri Komünizm ile Leninizm de katılıyor", "Bu düğün 'sosyalizmi seviyorum' sloganını tümüyle başka bir düzeye taşıyor" gibi paylaşımlarla düğünü kutladı.

This wedding is taking "I love Socialism" to an entirely different level 😂 — Ammar Ali Jan (@ammaralijan) June 12, 2021

Long Live The Reds.

😂😂😂😂😂😂 pic.twitter.com/0NU8wJHwaZ — pradeep thakral (@PradeepThakral) June 14, 2021

Wow Lenin would be proud. Chai se zyada kitli garam



//The wedding of Socialism with Mamata Banerjee, in the presence of Communism and Leninism https://t.co/hzDGZVIgph — Rishi San (@RishiSambora) June 11, 2021

#Naming the New Born is no more the sturdiest Puzzle on 🌎.🤣#P Mamata Banerjee to Wed AM Socialism in Tamil Nadu, Wedding Card Goes Viral https://t.co/xtR1CpPbsY — Animesh Das (@Animesh83222241) June 10, 2021

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