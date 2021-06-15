Hırsızlıktan yakalanan 15 yaşındaki çocuğun 7 ayrı suçtan arandığı belirlendi

Bursa’da bir evden hırsızlık yaparken yakalanan 15 yaşındaki A.C.A.'nın 4'ü camilerden olmak üzere 7 ayrı suçtan arandığı belirlendi.

Bursa'nın Merkez Osmangazi ilçesindeki bir eve hırsız girdiği ihbarı üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri olay yerine gitti.

Bölgede önlem alan polis,çıkan A.C.A.’yı suçüstü yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelinin GBT sorgulamasıda dosyası kabarık çıktı. A.C.A.'nın 4'ü camilerden olmak üzere 7 ayrı hırsızlık suçundan arandığını belirlendi.

Yaşı küçük olduğu için Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen çocuğun emniyetteki işlemlerine devam ediliyor.