2 gün önce kurtarılan hamile yunusun cansız bedeni kıyıya vurdu

İzmir Selçuk'un Pamucak sahilinde 12 Haziran'da gezmeye çıkanlar kıyıya yunusun vurduğunu gördü. Kumsalda çırpınan yunus, çevredekiler tarafından suya itilerek denize döndürüldü. Bir süre açıkta yüzen yunus, yine kıyıya yaklaşıp bu kez iskelenin altına sıkışınca Selçuk Belediyesi'nden yardım istendi.

İhbar üzerine bölgeye belediyeye bağlı hayvan ambulansı olan Haybulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, yunusu sıkıştığı yerden kurtardıktan sonra derin denize götürmek için Kuşadası Sahil Güvenlik Komutanlığı ile iletişime geçti. Çizgili yunus, EKODOSD gönüllülerinin de yardımıyla sahil güvenlik botuna alınıp, yaklaşık 250 metre açıkta denize bırakıldı.

'Denize doğru itmeyin'

Durumu takip etmek için Pamucak sahiline giden EKODOSD gönülleri kumsalda bu kez yunusu ölü buldu. Yapılan çalışmada 2 metre 25 santimetre uzunluğundaki çizgili yunusun hamile olduğu belirlendi. Yunusun karnından, 89 santimetre boyundaki yavrusu da ölü olarak çıkarıldı. Yunus ve yavrusu gömülmesi için Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı görevlilerine teslim edildi.

Çizgili yunusların kıyıdan uzak ılıman suları sevdiğini belirten EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, "Bu tür memeliler eğer bir sorunu yoksa canlı olarak kıyıya pek gelmezler. Böyle bir durumla karşılaşıldığında vatandaşların yunusu denize doğru itmek yerine, kıyıdaki sığlıkta üzerine ıslak havlu koyarak görevlilerin gelmesini beklemeleri daha doğru olur. Eğer bölgemizde deniz memeleri için rehabilitasyon merkezi olsaydı yunus denizden alınarak havuza konulup doğum için yardım edilebilirdi" diye konuştu.