Twitter'a 'Beni bu mention'dan çıkarın' özelliği geliyor

Sosyal paylaşım sitesi Twitter, yanıtlar ve bahsedeler (mention) hakkında yeni bir özellik üzerinde çalışıyor.
Platformda, kullanıcılar istemese bile bir başkası tarafından sohbetlere dahil edilebiliyor ve bildirim alıyor. Twitter'ın da rahatsızlık yaratan bu konuyu çözmek için adım atmaya karar verdiği öne sürüldü. NTV'nin aktardığına göre henüz fikir aşamasındaki plan, tıpkı Instagram'da fotoğraf etiketlerinin kaldırılabilmesi gibi, kullanıcıların kendilerinden bahsedilen tweet'leri sonlandırabilmesini öngörüyor.
Twitter'da halihazırda istenmeyen mention'ları engellemek için 'sessize al' ya da 'blokla' seçeneği bulunuyor.
Getting a little TOO much attention? I want to make it easier to address that in 3 ways.— Dominic Camozzi (@_dcrc_) June 14, 2021
1️⃣ Get notified when you’re getting a lot of mentions
2️⃣ Review those Tweets
3️⃣ Change settings to stop the situation from escalating further pic.twitter.com/CL43INsMky
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