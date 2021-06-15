ABD'de porno oyuncusu, ‘seks ticaretine zorlamak' suçundan 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı

31 yaşındaki porno oyuncusu Ruben Andre Garcia, hakkında açılan tehdit ve seks ticareti davasında hapis cezası aldı.

Savcılar, Garcia'nın filmler için kadın oyuncu bulmakla sorumlu olmanın yanı sıra yapımcılık ve aktörlük de yaptığını belirtti.

Hakkındaki suçlamaları aralık ayında kabul eden Garcia da, Pornhub sitesinin kanallarında GirlsDoPorn.com ve GirlsDoToys.com için 2013 ila 2017 yılları arasında oyunculuğun yanı sıra ‘oyuncu işe alımı’ da yaptığını açıklamıştı.

Rubén Andre García era un reclutador y actor de una empresa de pornografía y uno de seis acusados de tráfico sexual en conexión con el sitio "Girls do Porn".https://t.co/Pe25oDwjxj — Telemundo 20 (@Telemundo20) December 18, 2020

​​Aldığı cezanın 10 yılını içeride, 10 yılını da denetimli serbestlik ile dışarıda geçirecek olan Andre Garcia, zorlayıcı koşullar altında çekildiği söylenen pornografik sahneleri kayda almakla suçlanan 6 kişi arasındaydı.

İddianameye göre Garcia, bazı kadınları videoları internette yayınlamak veya eve gidiş biletlerini iptal etmekle tehdit etti.

ABD Savcılığı, Garcia ve diğer sanıkların, videoları her zaman internette yayınlanmayacağını ve söz konusu görüntülerin yalnızca ülke dışında ikamet eden özel müşterilere dağıtılacağını iddia ederek mağdurlara yalan söylediğini ortaya çıkardı.

20 mağdur dinlendi

Bölge yargıcı Janis Sammartino, uzun süren duruşma sırasında yaklaşık 20 mağduru dinledi.

Kadınların çoğu Garcia'nın kendilerine cinsel saldırıda bulunduğuna dair ifade vererek, videoların varlığının olaydan yıllar sonra bile kendilerini rahatsız ettiğini, aile ilişkilerini ve istihdam beklentilerini yok ettiğini anlattı.

Bazı kadınlar, videolar yayınlandıktan sonra intihara teşebbüs ettiklerini ve bu güne kadar psikolojik destek almaya devam ettiklerini ifade etti.

Öte yandan, sitelerin kurucularından Michael James Pratt hala aranıyor ve yakalanmasına fayda sağlama konusunda bilgi verecek kişilere 50 bin dolar ödül verilecek.