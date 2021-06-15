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    FILE PHOTO: World Wide Web founder Tim Berners-Lee delivers a speech at the Bilbao Web Summit in the Palacio Euskalduna May 17, 2011. REUTERS/Vincent West/File Photo

    Yeni icat çıkardılar: Dünya Çapında Ağ'ın özgün kaynak kodu da NFT olarak açık artırmada

    © REUTERS / Vincent West
    Yaşam
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    Modern internetin temeli WWW'nin yaratıcısı Tim Berners-Lee, yazdığı özgün kaynak kodu, NFT olarak açık artırmaya çıkardı.

    Dünya Çapında Ağ'ın (World Wide Web/WWW) özgün kaynak kodu, sanat eserlerinin tek orijinalinin yalnızca dijital dünyada bulunması sağlayan yeni kripto (güvenlik) teknolojisi 'Non-Fungible Token' yani kısaca NFT'ye dönüştürüldü. 15. yüzyılda Johannes Gutenberg'in matbaayı icadından beri en önemli icatlardan biri sayılan ve bilgi paylaşımında devrim yaratan WWW'nin kurucusu Tim Berners-Lee'nin yazdığı özgün kaynak kodu, NFT olarak açık artırmaya çıkarıldı. Sotheby's müzayede evinin düzenleyeceği açık artırma, 1000 dolardan başlayacak. 

    Türünün tek örneği bir dijital varlık konumundaki dijital olarak imzalanmış Ethereum blok zinciri NFT'si, orijinal kaynak kodunu, animasyonlu bir görselleştirmeyi, Berners-Lee'nin yazdığı bir mektubu ve orijinal dosyalardan tam kodun dijital posterini içeriyor.

    Son aylarda popülaritesi patlama yapan NFT'ler açık artırmaların da gözdesi haline geldi. ABD'li sanatçı Mike Winkelmann, namı diğer Beeple'ın dijital bir sanat eseri, martta Christie's açık artırmasında 69.3 milyon dolara satıldı. Türkiye’de dijital eserler oluşturan bir sanatçı olan PAK’ın son koleksiyonu, Sotheby’s açık artırmasında toplamda 17 milyon dolara alıcı buldu. Hatta futbolcu Mesut Özil’in ayakkabılarından Twitter’ın kurucusu Jack Dorsey’in attığı ilk tweete, Time dergisinin özel kapaklarından Pringles marka cips kutularına kadar birçok nesne dijital hale dönüştürülerek alıcıya çıkarılıyor.

    Dünyaca ünlü bilgisayar bilimleri uzmanı Berners-Lee, kendi yazdığı WWW özgün kaynak kodunu açık artırmaya çıkarmasıyla ilgili açıklamasında, "Neden mi NFT? Böyle olması çok doğal... bilgisayar bilimcisiysen, kod yazıyorsan ve uzun yıllardır yapıyorsan, tümüyle dijital bir sanat eserine dijital imzamı atmak bana çok doğru geliyor" dedi.

    Dosyalarda 9555 satır kod bulunuyor, bunlar üç dildeki uygulamalar ile Berners-Lee'nin icat ettiği protokoleri, yani HTML (Hiper Metin İşaretleme Dili), HTTP (Hiper Metin Transfer Protokolü), URI'leri (Tekdüzen Kaynak Tanımlayıcılar) ve yanısıra ilk web kullanıcılarına uygulamanın nasıl kullanılacağı konusunda talimat veren orijinal HTML belgeleri içeriyor.

    "Bu her şeyi değiştirdi" isimli müzayedeyle ilgili açıklama yapan Sotheby's Küresel Bilim ve Popüler Kültür Başkanı Cassandra Hatton, "Sir Tim'in icadı bilginin paylaşımını demokratikleştirerek,  yeni düşünme ve karşılıklı etkileşim yolları yaratarak ve birbirine bağlanmasını sağlayarak yeni bir dünya yarattı" diyerek ekledi:

    "Geçtiğimiz birkaç yüzyıl boyunca insanlık, bizi modern çağa taşıyan bir dizi paradigma kayması gördü... ancak hiçbiri Dünya Çapında Ağ'ın yaratılması kadar günlük yaşamlarımız üzerinde sismik bir etkiye sahip olmadı."

    Kripto paraların hızlı değer artışı sonrası iyice yaygınlaşan NFT, blok zinciri teknolojisini kullanarak oluşturulan varlıkları tanımlamak için kullanılıyor. Özel bir şifreleme yöntemiyle harfler ve rakamlardan oluşan 40 karakterlik koda dönüştürülen NFT'lerin her biri diğerinden farklı oluyor ve orijinal ve kopyalanamaz varlıklara sahip olma imkanı sağlıyor.

    Etiketler:
    Tim Berners-Lee, NFT, Ethereum, Ethereum, Müzayede, Açık artırma, orijinal, kod, kaynak, World Wide Web Consortium, World Wide Web(www), World Wide Web
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