Yeni icat çıkardılar: Dünya Çapında Ağ'ın özgün kaynak kodu da NFT olarak açık artırmada

Dünya Çapında Ağ'ın (World Wide Web/WWW) özgün kaynak kodu, sanat eserlerinin tek orijinalinin yalnızca dijital dünyada bulunması sağlayan yeni kripto (güvenlik) teknolojisi 'Non-Fungible Token' yani kısaca NFT'ye dönüştürüldü. 15. yüzyılda Johannes Gutenberg'in matbaayı icadından beri en önemli icatlardan biri sayılan ve bilgi paylaşımında devrim yaratan WWW'nin kurucusu Tim Berners-Lee'nin yazdığı özgün kaynak kodu, NFT olarak açık artırmaya çıkarıldı. Sotheby's müzayede evinin düzenleyeceği açık artırma, 1000 dolardan başlayacak.

World wide web creator Tim Berners-Lee is auctioning his source code as an NFT https://t.co/qvFNAe6zVC — Business Insider (@BusinessInsider) June 15, 2021

Türünün tek örneği bir dijital varlık konumundaki dijital olarak imzalanmış Ethereum blok zinciri NFT'si, orijinal kaynak kodunu, animasyonlu bir görselleştirmeyi, Berners-Lee'nin yazdığı bir mektubu ve orijinal dosyalardan tam kodun dijital posterini içeriyor.

FT Exclusive: Sir Tim Berners-Lee, the inventor of the world wide web, is auctioning his original source code in the form of a 'non-fungible token'https://t.co/FNHx5TDwET pic.twitter.com/IbLUkl5Izs — Financial Times (@FinancialTimes) June 15, 2021

Son aylarda popülaritesi patlama yapan NFT'ler açık artırmaların da gözdesi haline geldi. ABD'li sanatçı Mike Winkelmann, namı diğer Beeple'ın dijital bir sanat eseri, martta Christie's açık artırmasında 69.3 milyon dolara satıldı. Türkiye’de dijital eserler oluşturan bir sanatçı olan PAK’ın son koleksiyonu, Sotheby’s açık artırmasında toplamda 17 milyon dolara alıcı buldu. Hatta futbolcu Mesut Özil’in ayakkabılarından Twitter’ın kurucusu Jack Dorsey’in attığı ilk tweete, Time dergisinin özel kapaklarından Pringles marka cips kutularına kadar birçok nesne dijital hale dönüştürülerek alıcıya çıkarılıyor.

The original World Wide Web source code is up for auction as an #NFT with bids starting at just $1000 https://t.co/iB1n1V9L7P pic.twitter.com/aQrPYDL4pw — Reuters (@Reuters) June 15, 2021

Dünyaca ünlü bilgisayar bilimleri uzmanı Berners-Lee, kendi yazdığı WWW özgün kaynak kodunu açık artırmaya çıkarmasıyla ilgili açıklamasında, "Neden mi NFT? Böyle olması çok doğal... bilgisayar bilimcisiysen, kod yazıyorsan ve uzun yıllardır yapıyorsan, tümüyle dijital bir sanat eserine dijital imzamı atmak bana çok doğru geliyor" dedi.

İnternetin dünya çapında erişilebilir olmasında önemli atılıma yol açan Tim Berners-Lee 8 Haziran 1955 tarihinde dünyaya geldi. Bugün doğum günü olan Tim Berners-Lee bilgiselimizde sizlerle… pic.twitter.com/B9sL12Muok — İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi (@iuiletisimf) June 8, 2021

Dosyalarda 9555 satır kod bulunuyor, bunlar üç dildeki uygulamalar ile Berners-Lee'nin icat ettiği protokoleri, yani HTML (Hiper Metin İşaretleme Dili), HTTP (Hiper Metin Transfer Protokolü), URI'leri (Tekdüzen Kaynak Tanımlayıcılar) ve yanısıra ilk web kullanıcılarına uygulamanın nasıl kullanılacağı konusunda talimat veren orijinal HTML belgeleri içeriyor.

The original source code that formed the basis of the World Wide Web is up for auction https://t.co/rKFy4Jx0Wj — Hindustan Times (@htTweets) June 15, 2021

"Bu her şeyi değiştirdi" isimli müzayedeyle ilgili açıklama yapan Sotheby's Küresel Bilim ve Popüler Kültür Başkanı Cassandra Hatton, "Sir Tim'in icadı bilginin paylaşımını demokratikleştirerek, yeni düşünme ve karşılıklı etkileşim yolları yaratarak ve birbirine bağlanmasını sağlayarak yeni bir dünya yarattı" diyerek ekledi:

"Geçtiğimiz birkaç yüzyıl boyunca insanlık, bizi modern çağa taşıyan bir dizi paradigma kayması gördü... ancak hiçbiri Dünya Çapında Ağ'ın yaratılması kadar günlük yaşamlarımız üzerinde sismik bir etkiye sahip olmadı."

#OnThisDay 1955, Tim Berners-Lee was born.



Tim Berners-Lee invented the World Wide Web while working at CERN in Switzerland. Below is the original computer Berners-Lee used to design the World Wide Web. pic.twitter.com/3G9J6Yrw3D — National Science and Media Museum (@MediaMuseum) June 8, 2021

Kripto paraların hızlı değer artışı sonrası iyice yaygınlaşan NFT, blok zinciri teknolojisini kullanarak oluşturulan varlıkları tanımlamak için kullanılıyor. Özel bir şifreleme yöntemiyle harfler ve rakamlardan oluşan 40 karakterlik koda dönüştürülen NFT'lerin her biri diğerinden farklı oluyor ve orijinal ve kopyalanamaz varlıklara sahip olma imkanı sağlıyor.