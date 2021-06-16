‘Rus uzay römorkörü Zeus, evrende yaşam arayacak’

Rogozin, GLEX-2021 Uluslararası Uzay Araştırmaları Konferansı’nda, 2010’dan itibaren geliştirilmekte olan ‘Zeus’ uzay römorkörünün Mars ve Venüs misyonlarında ve gelecekte Güneş Sistemi dışında görev alacağını söyledi.

Roscosmos Başkanı, “Mars ve Venüs’e giden misyonlar için de, gelecekte termonükleer imkanlar oluşturulduktan sonra Güneş Sistemi dışına çıkarken de, uzayda yalnız mıyız yoksa başka bir yaşam mı olduğunu keşfetmek ve anlamak en önemli görev haline gelecek” ifadesini kullandı.

Nükleer tabanlı bir taşıma ve enerji modülüne sahip uzay sistemi olan ‘Zeus’in maketi ilk kez 2019 MAKS Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı’nda sunulmuştu. Army-2020 Forumu’nda da römorkörün uzaydaki faaliyetinin üç boyutlu grafiği gösterilmişti.

Toplam maliyeti 4.2 milyar ruble (yaklaşık 58 milyon dolar) değerinde olduğu tahmin edilen ‘Zeus’ nükleer römorkör geliştirme projesinin 2024’de tamamlanması bekleniyor.