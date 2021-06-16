Bursa'da banka soygunu: 200 TL'lik tuzak parasıyla kayıplara karıştı

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde yaşanan olayda, edinilen bilgiye göre, bankanın önüne gelen bir kişi, bir süre etrafı gözetledi ve daha sonra kaldırım taşı alarak cama vurmaya başladı.

Cama bir kaç kere vurduktan sonra camı kıran şüpheli, ardından yanında bulunan duba ile camı genişleterek içeri girdi.

Kasalara yönelen şüpheli tuzak paralarını aldı. Tuzak paralarını almasıyla birlikte alarm devreye girdi.

Hırsızlık alarmı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı araştırmasında kasalarda bulunan toplam 200 TL olduğu düşünülen tuzak paralarını çaldığı öğrenildi. Zanlı ise 200 TL ile birlikte kayıplara karıştı. Zanlıyı yakalamak için çalışma başlatıldı. Olay ile ilgili soruşturma devam ediyor.