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    Koronavirüs ilaç denemeleri

    Ağır Kovid hastalarının hayatını kurtarabilecek yeni bir tedavi bulundu

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    Yaşam
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    Konu:
    Koronavirüs pandemisi: Vaka sayısı 3 milyonun üzerinde (385)
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    https://tr.sputniknews.com/yasam/202106161044745077-agir-kovid-hastalarinin-hayatini-kurtarabilecek-yeni-bir-tedavi-bulundu/

    Regenoron'un geliştirdiği monoklonal antikor tedavisi, Britanya'daki deneylere göre, hastanede tedavi gören ağır Kovid hastalarının üçte birinin hayatını kurtarabilir. Ancak şimdilik faturası, 1000-2000 sterlin (12 bin-24 bin TL) arasında değişiyor.

    Koronavirüs pandemisinde ucuz bir steroit ilacın ölümleri engellediğinin ortaya çıkmasından bir yıl sonra hayat kurtaran yeni bir tedavi bulunduğu açıklandı.

    Vücudun inflamatuar yanıtını bastırmak yerine virüsü etkisiz hale getirmek için damar içine antikor zerkeden bu tedavi, iyileşme safhası klinik deneylerinin sonuçlarına göre hastanedeki her üç ağır Kovid hastasından birine yardımcı olabilir. Uzmanların hesaplarına göre Kovid tedavisi gören her 100 hastadan 6'sının hayatını kurtarabilir. 

    Ancak sadece koronavirüsle mücadele için kendi antikorlarını henüz üretmemiş olanlara uygulanabilir.

    Regenoron'un geliştirdiği monoklonal antikor tedavisinin faturası, 1000-2000 sterlin (12 bin-24 bin TL) arasında değişiyor.

    Özelliği virüse bağlanarak hücrelere bulaşmasını ve çoğalmasını durdurması.

    BBC'nin haberine göre Britanya'da yapılan klinik deneylere 10 bin hasta katıldı. Bunlardan biri olan Kimberley Featherstone (37), 'Kovid-19'dan hastaneye kaldırıldığında bu çığır açıcı tedaviden olduğu için kendisini şanslı hissettiğini ve tedavinin başarılı olduğunun belirlenmesinde rol oynamaktan mutluluk duyduğunu' söyledi.

    Klinik deneylerde monoklonal antikor tedavinin ölüm riskini önemli ölçüde azalttığı, hastanede kalma süresini ortalama 4 gün daha aza indirdiği, nefes almak için ventilatör ihtiyacını azalttığı gözlendi.

    Britanya ulusal sağlık sisteminin ortak baş müfettişi Sir Martin Landray, bu tedaviyle hastalara iki antikor karışımının verilmesinin ölüm riskini 5'te 1 oranında azalttığını, tedavi görmezse ölüm riski olan hastaların 3'te 1'ini kurtarma fırsatı sunduğunu söyledi. 

    Bu tedavi, anti-inflamatuar steroit ilaç Deksametazon'a (Dexamethasone) ilave olarak uygulandı.

    Deksametazon da en ağır Kovid hastalarında ölüm riskini  3'te 1 oranında azaltıyor.

    Diğer ortak baş müfettiş Sir Peter Horby, iyileşen hastaların antikor içeren kan plazması dahil antikor tedavilerinin faydası olup olmadığı konusunda yapılan araştırmalara göre büyük belirsizlik bulunduğunu, ama bu tedavinin laboratuvarda geliştirilen iki özel antikordan büyük dozlar içerdiğini, bunlarında koronavirüse sıkıca tutunmak bakımından başarılı göründüğünü belirtti.

    Horby, "Kovid-19 hastalığının ilerlemiş safhasında bile virüsü hedef almanın kendi antikor yanıtını oluşturamayan hastalarda ölüm oranını azaltabileceğini öğrenmek harika" dedi.

    Konu:
    Koronavirüs pandemisi: Vaka sayısı 3 milyonun üzerinde (385)
    Etiketler:
    Damar, ilaç, Koronavirüs, Kovid-19, Tedavi, Antikor
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