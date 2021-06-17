Seyir halindeyken lastiği patlayan yolcu otobüsü alev aldı

İstanbul’dan Marmaris’e gitmekte olan bir yolcu otobüsünün Gebze-Orhangazi tüneli çıkışında önce lastiği patladı, ardından alev alarak kısa süre içerisinde tamamen yandı.

İstanbul’dan aldığı 25 yolcu ile Marmaris’e giden yolcu otobüsünün Gebze-Orhangazi-İzmir otoyolu Orhangazi Tüneli çıkış yakınlarında sağ arka lastiği büyük bir gürültü ile patladı

Otobüs alev aldı

İlk müdahale bir TIR şoförü tarafından yapıldı

Patlama sesinden sonra yolcu otobüsü lastik kısımlarından alev almaya başladı. İçindeolmak üzere toplam 28 kişinin bulunduğu yolcu otobüsü sürücüsü tarafından emniyet şeridine çekildi.

Kısa sürede alev topuna dönen otobüsteki yolcular araçtan tahliye edildi. Otobüsten alevlerin yükseldiğini gören bir TIR sürücüsü aracındaki yangın tüpü ile otobüse müdahalede bulundu. Yolcuların durumu itfaiye ekiplerine bildirmesinin ardından Orhangazi İtfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Otobüs kısa sürede küle dönerken, olayda ölen yada yaralanan olmadı.

Otobüsten son anda kurtulan yolcular, tünel içindeyken otobüsün lastiğinin büyük bir gürültü ile patladığını ve alev aldığını söylediler.