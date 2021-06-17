Hava sıcaklıkları artacak, sağanak sürecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde hava sıcaklıklarında artış olacağını belirtirken, sağanak yağışlarının da da süreceğini bildirdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre yurdun kuzeybatı kesimlerini etkisi altında tutan sağanak yağış önümüzdeki hafta başına kadar devam edecek. Hava sıcaklıkları artışa geçse de sağanak yağışlar etkisini azaltmayacak. İstanbul'da hava sıcaklıklarının 4 derece kadar yükselmesi bekleniyor.

Türkiye’nin önemli bir kısmı haftalardır aralıklı sağanak yağış alıyor ve sıcaklık değerleri mevsim normallerinin altında seyrediyor. Tahminlere göre sağanak yağış etkisini günlerce sürdürecek ancak hava sıcaklıklarında yükseliş meydana gelecek.

İstanbul’da 23 dereceye kadar inen hava sıcaklıkları hafta sonu 27 derece ulaşacak, sağanak yağış aralıklarla kendini gösterecek.