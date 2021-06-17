Alkollü araç kullanırken yakalandı, 'Tutuklayın' dedi

Zonguldak'ta trafik kontrolünde alkollü olduğu tespit edilen sürücü 'hatalı' olduğunu belirterek polis ekiplerinden kendisini tutuklamalarını istedi.

Zonguldak Ereğli’de polis ekipleri, gece yaptıkları denetim sırasında, araçları durdurarak arama yaptı.

Uygulama esnasında otomobil sürücüsü Hüseyin P.'nin, yapılan testte, alkollü olduğu tespit edildi. Polis ekiplerine kimlik numarasını vermek istemeyen sürücü, lkollü olarak araç kullandığı için hata yaptığını belirtip, polislerden kendisini tutuklamalarını istedi.

Hüseyin P., elleri kelepçelenerek, işlemleri için polis merkezine götürüldü.