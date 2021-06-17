4 aydır beslediği karga yavrusu omzundan inmiyor: 'Ona gözüm gibi bakarak büyüttüm'

Kargayı bulduğunda yuvasından düştüğünü ve ayaklarının kırık olduğunu belirten Emircan Güvercin, yaralı hayvanın tedavisi için veterinere götürdüğünü belirtti. Niğde'de veterinerdeki tedavisinden sonra kargayı yuvasına koymak isteyen ancak yuvanın çok yüksekte olmasından dolayı hayvanı yuvasına koyamadığını ifade eden Güvercin, "Merhemler aldık, ayaklarını sardık. Veterinere götürdüm ve ilaçlarını aldım ona gözüm gibi bakarak büyüttüm. Karga kendini toparlayınca artık dışarıya çıkması gerektiğine karar verdim ama omzumdan hiç ayrılmıyor" dedi.



'Ömrüm yettiği kadar besleyeceğim'



Yavru kargayı yanından ayırmayan Emircan Güvercin, "Ona bir isim vermem gerektiğini düşündüm. Çünkü dışarı çıktığımızda bile omzumdan hiç ayrılmıyor ve benden başkasına da gitmiyor. Kendisi siyah tüylü bir hayvan olduğu için 'Karaca' ismini verdim. Gözleri açık mavi renkte. Kargalar çok zeki hayvanlardır. Beslediğiniz zaman sadık olabilen bir hayvandır. Yapılan her şeyi aklında tutuyor ve unutmuyor. Kargalar büyüdüğü yeri uzun yıllar da geçse unutmuyor” diye konuştu.

Emircan Güvercin, yavru karganın oyun oynamayı çok sevdiğini belirterek, "4 aylık oldu yeni yeni ötmeye başladı. Biliyorsunuz kargalar bizden daha uzun yaşıyorlar ama ben ömrüm yettiği kadar besleyeceğim. Birlikte oyunlar oynuyoruz" ifadelerini kullandı.