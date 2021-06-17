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    Japon prezervatif üreticisi Sagami, Atsugi'deki tesisinde kalite testi yapıyor

    Tokyo Olimpiyatı'nın prezervatifleri Japon üreticinin elinde patladı

    © AFP 2021 / Behrouz MEHRI
    Yaşam
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    Konu:
    Koronavirüs toplumsal hayatı nasıl değiştirdi?  (860)
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/yasam/202106171044754920-tokyo-olimpiyatinin-prezervatifleri-japon-ureticinin-elinde-patladi/

    Yaz Olimpiyatı'nın Tokyo'ya verilmesi üzerine Olimpiyat Köyü'nde bedava prezervatif dağıtılması geleneği nedeniyle Japon üreticiler seferber olmuştu. Ancak 23 Temmuz'da başlayacak Oyunlar'da atletlere fiziksel temas uyarısı yapılması ve en çok rağbet görmesini beklenen ultra ince modellerin yasaklanması nedeniyle prezervatifler şişmeden söndü.

    1988 Seul Oyunlarından beri Olimpiyatlarda yüz binlerce bedava prezervatif dağıtılması geleneği koronavirüs pandemisi yüzünden sekteye uğrarken prezervatif üreticileri de ağır darbe yediklerini dile getirdi. İki hafta süren Olimpiyatta yakınlaşan atletlerle Oyunları izleyen turistleri güvenli sekse teşvik için organizatörlerin prezervatif dağıtmasına bel bağlayan üreticiler, pandemi düzenlemeleri nedeniyle büyük hayal kırıklığı içinde.  

    2020'de yapılması gerekirken pandemi nedeniyle 2021'e ertelenen Tokyo Yaz Olimpiyat Oyunları için hazırlanan yenilikçi, ultra ince koruyucular, denizaşırı sporseverlerin gelişine yasak konulması ve Olimpiyat Köyü'nde sıkı önlemlerin uygulanacak olması nedeniyle üreticilerin elinde patladı.

    23 Temmuz-8 Ağustos 2021'de Tokyo'nun evsahipliği yapacağı Olimpiyat'ta organizatörlerin hala 160 bin prezervatif dağıtması bekleniyor. Ancak atletler için hazırlanan kurallar kitabının fiziksel temasın gereksiz şekillerinden kaçınmaları uyarısı yapması, prezervatif dağıtmaya ne gerek olduğu sorusunu da beraberinde getiriyor. 

    Japon dağcı ve çevre aktivisti Ken Noguchi, hal böyleyken niye prezervatif dağıtma planı yapıldığının kendisinin akıl erdiremediğine dair tweet attı. 

    Organizatörler ise Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin prezervatif dağıtımının pandemiye rağmen bu Oyunlarda da devam etmesini talep ettiğini ve bunun sadece HIV/AIDS hakkında farkındalık yaratma kampanyasının parçası olduğunu söyledi. AFP'ye konuşan organizasyon komitesi, "Dağıtılacak prezervatiflerin Olimpiyat Köyü'nde kullanılması amaçlanmıyor. Prezervatiflerin sporcular tarafından kendi ülkelerine götürülmeleri ve farkındalık yaratma kampanyasının desteklenmesine yardımcı olmaları bekleniyor" dedi. 

    Kulağa tuhaf gelen bu açıklamanın üstüne dağıtımı yapılacak prezervatifler içinde üreticilerin en değerli modeli olan sadece 0.01 mm kalınlığındakilerin yasaklanması da bindi. Japonya Prezervatif Sanayi Birliği, poliüretandan yapılmış ultra ince modellerin yasaklandığını, yalnızca lateks bazlı prezervatiflerin dağıtılabileceğini söyledi. AFP'ye konuşan sektörden bir kaynak, "Bu şartı duyduğumda, 'Aman tanrım, nasıl doğru olabilir' diye düşündüm. Biz ultra ince olanların dağıtımına çok güvenmiştik" dedi. 

    Oysa 2013'te 2020 Yaz Olimpiyatı'nın Tokyo'ya verildiği açıklandığında, Japonya'daki prezervatif üreticileri bayram yapmıştı. 2018'de sektörün önde gelen ismi Sagami Kauçuk Sanayi, talebi karşılamak için Malezya'da yeni fabrika açmıştı. O dönemde AFP'ye konuşan Sagami Sözcüsü Hiroshi Yamashita, 0.01-0.02mm incelikte prezervatifi sadece Japon şirketlerin üretebildiğine dikkat çekerek "Tokyo Oyunlarını dünyanın Japon yüksek teknolojisinden haberdar olması için son derece değerli bir fırsat olarak görüyoruz" demişti.  

    Japonya'nın pandemi nedeniyle geçirdiği zor zamanlar, sınırlarının turistlere kapatılması ve tarihte ilk kez Olimpiyat'ta denizaşırı seyircilerin yasaklanmasıyla daha da ağırlaştı.

    Tokyo'daki Kondomani mağazaları 2020'ye dek çok sayıda çektikleri yabancı ziyaretçilerden mahrum sinek avlar vaziyette. Tokyo'daki pandemi kısıtlamaları, yerli tüketiciyi de mağazalardan uzak tutuyor. Zaten Japon zevki, ultra ince modellerden ziyade ekstra kayganlaştırıcı modellere meylediyor. 

     

    Konu:
    Koronavirüs toplumsal hayatı nasıl değiştirdi?  (860)
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