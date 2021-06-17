Türkiye turuna çıkan İsviçreli turistlerin bisikletleri çalındı

Türkiye'yi bisikletleriyle gezen iki İsviçreli turistin bisikletleri Ardahan'da çalındı. Jandarmanın çalışması sonucu 3 şüpheli gözaltına alınırken bisikletler de turistlere teslim edildi.

İstanbul'dan bisikletle Türkiye turuna çıkan İsviçreli turistler Eveline Blatter ile Claudio Clemens Giger'in bisikletleri, Çıldır Gölü'nü gezdikten sonra göl kıyısındaki tesiste konakladıkları esnada çalındı.

Blatter ve Giger’in şikâyeti üzerine bölgeye Çıldır İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Ekipler, 4 saatlik çalışmayla bisikletleri çalan 3 şüpheliyi yakalayıp, gözaltına aldı.

Bisikletler de bulunarak turistlere teslim edildi. Bisikletlerine kavuşan İsviçreli turistler, ekiplere teşekkür ederek turlarına devam etti. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.