Melekler'e veda eden Victoria's Secret, 'seksi' sözünü yeniden tanımlamak için güçlü ve başarılı kadınlara sarıldı

Kadınların güçlenmesinin küresel savunuculuğuna' soyunan dünyaca ünlü içgiyim firması, vücut hatlarıyla değil de başarılarıyla tanınan kadınlarla yeni bir reklam kampanyası başlattı. ABD'ye Dünya Kupası getiren milli kadın futbol takımının kaptanı Megan Rapinoe'nin başını çekeceği kampanyayla seksi kelimesinin yeniden tanımlanacağı açıklandı.

'Melekler'le' uçarken #MeToo (BenDe) döneminde tepetaklak düşen Victoria's Secret, el değiştirme ve iflasların ardından, reklam yüzü olarak kendilerinden daha ağır taşlarla bezenmiş ve vücutlarını tüm ayrıntılarıyla ortaya koyan iç giyimlerle podyumda arzı endam eden incecik modelleri kullanmayı bıraktı. Dünyaca ünlü içgiyim firması, vücut hatlarıyla değil de başarılarıyla tanınan kadınlarla yeni bir reklam kampanyası başlattı.

Victoria's Secret says goodbye to Angels in attempt to redefine 'sexy' https://t.co/KckHbyU29b — Fox News (@FoxNews) June 17, 2021

Yeni takım

Victoria's Secret'in yeni kampanyasında dikkat çeken yüzler, ABD'ye Dünya Kupası getiren milli kadın futbol takımının kaptanı Megan Rapinoe, serbest stil kayakçı Eileen Gu, model-aktivist Paloma Essler, aktris Priyanka Chopra Jonas, trans model Valentina Sampaio, Güney Sudanlı mülteci model Adut Akech, fotoğrafçı Amanda de Cadenet oldu.

Victoria's Secret is getting rid of its Angels and wings. The company has hired new representatives — including soccer star Megan Rapinoe and actress Priyanka Chopra Jonas — as it tries to conduct one of the most extreme brand turnarounds in recent memory. https://t.co/tdP4s3cCNM — The New York Times (@nytimes) June 16, 2021

'Erkeklerin ne istediğine takılıp kaldık'

Kadınların toplumsal yaşamın her alanındaki yükselişine yetişmeye ve her bedenden kadını kapsayıcı olmaya çalışan firmanın seksi kelimesinin anlamını bu güçlü kadınlarla yeniden tanımlamaya çalışacağı belirtildi.

The New York Times'a konuşan yeni Victoria's Secret Genel Müdürü Martin Waters 'kadınların güçlenmesinin küresel savunuculuğuna' soyunduklarına işaret etti.

"Seksi sözcüğünün anlamı değişirken buna karşılık vermekte çok yavaş kaldık" diyen Waters, "Erkeklerin ne istediğiyle uğraşmayı bırakıp kadınların ne istediğiyle ilgilenmeliydik" vurgusunu yaptı.

Soslyal medyada da ayılacak yeni kampanyada boy gösterecek kadınlara 'VS Collective' denilecek.

Victoria's Secret Officially Ends Its Angels Era for Brand Overhaul Led By Priyanka Chopra, Megan Rapinoe https://t.co/efI817ljq5 — E! News (@enews) June 17, 2021

Rapinoe: Gerçekten zarar verdiler

VS Collective üyesi Rapinoe (35), bugüne dek şirketin 'ataerkil, cinsiyetçi, sadece seksi olmanın ne anlama geldiğine değil, kıyafetlerin neyi başarmaya çalıştığına bir erkek merceğinden ve erkeklerin ne istediğine göre bakan gerçekten zararlı bir mesaj gönderdiği ve üstelik bunu genç kadınlara yönelik yaptığı' eleştirisini getirdi.

The fuuuuck? If I thought Victoria’s Secret would make me look like Megan Rapinoe, I’d be on the way to the mall with a sledgehammer and night vision goggles, and leaving with all the merch I could carry. https://t.co/nraMqBlmDC pic.twitter.com/jr2oug05Te — Jelisa Castrodale (@gordonshumway) June 17, 2021

'Melekler'i kültürel olarak anlamlı görmüyorum'

Firma aynı zamanda sahibi Leslie H. Wexner'in pedofil fuhuş ağı yönetmekten atıldığı hapiste yargılanmayı beklerken ölen ABD'li zengin ve nüfuzlu iş insanı Jeffrey Epstein'la ilişkileri ve çalışanlara yönelik zorbalığı, tacizi ve kadın düşmanlığıyla da eleştirilerin hedefindeydi.

Martin Waters, "Bu markayı değiştirmemiz gerektiğini uzun süredir biliyordum, sadece bunu yapabilmek için şirketin kontrolüne sahip değildik" diyerek Melekler'i 'kültürel olarak anlamlı görmediğini' sözlerine ekledi.

Victoria's Secret Ditches Angels Wings, Hires Priyanka Chopra and Megan Rapinoe as New Spokeswomen https://t.co/HlgarVoYSO — PeopleStyle (@peoplestyle) June 17, 2021

Yönetim tümüyle değişti

Geçen yıl ABD'li perakende şirketi Limited Brands (L Brands) tarafından yüzde 55’lik hissesi 1.1 milyar dolara Sycamore Partners'a satılan Victoria’s Secret, yeni yönetici ekibiyle neredeyse tamamen kadınlardan oluşan bir yönetim kurulu oluşturuyor. Bu yaz L Brands and Bath & Body Works'den ayrılacak Victoria's Secret'ın tek başına şirket olma sürecine Wexner ile eski pazarlama müdürü Ed Razek dahil olmayacak.

Ancak Waters'a göre meşhur Melekler şovunun 2022'de farklı bir biçimde geri dönmesi beklenmeli.