Seda Sayan'dan yeni Mehmet Ali Erbil açıklaması: Tecavüz değil, aldatma

Seda Sayan, Mehmet Ali Erbil hakkında ortaya attığı iddiayla ilgili yeni bir açıklama yaparak, "Olay tecavüz değil, aldatma" dedi.

Seda Sayan ve Mehmet Ali Erbil'in ağır suçlamalara dönüşen tartışmasında yeni bir gelişme yaşandı.

Daha önce Erbil'in, evinde çalışan bir kadına cinsel saldırıda bulunduğunu iddia eden Seda Sayan, öfkeyle yanlış bir açıklama yaptığını söyledi:

"Şahsıma yapılan çok ağır hakaretlerden sonra öfkeyle, ayrılık sebebi olan aldatmayı, tecavüz diye yanlış dile getirdim. Kamuoyunun bilgisine ... İftira değil yanlış açıklama oldu."