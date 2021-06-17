19 yaşına giren kedi Sammy, doğum günü partisi sayesinde sahiplenildi

ABD'deki bir hayvan barınağı çalışanları, uzun yıllardır sahiplenilmeyi bekleyen kedi Sammy'nin 19. yaş gününde bir parti düzenledi ve bu onun en büyük doğum günü hediyesini almasına yardımcı oldu: Ömür boyu kalabileceği yeni bir ev.

ABD'nin Ohio eyaletindeki Cincinnatti Animal Care isimli hayvan barınağı çalışanları, uzun süredir baktıkları ve bir türlü sahiplenilmeyen kedi Sammy'nin 19. yaşı için bir doğum günü partisi düzenledi.

Bu parti, Sammy'nin sürpriz bir doğum günü hediyesi almasına da yaradı. Barınağın Facebook hesabından kutlama fotoğraflarının paylaşılmasının ardından bir kişi, Sammy'i sahiplenmek ve ona evini açmak için başvuru yaptı.

Sammy'nin yaşına rağmen sağlıklı olduğunu belirten barınak çalışanı Ray Anderson, kedinin aslında uzun yıllar sevgi dolu bir evde yaşadığını ancak sahibinin hastalanması nedeniyle onu yıllar önce barınağa bırakmak zorunda kaldığını söyledi.

Anderson, Sammy'nin yeni bir ev bulmasından mutlu olduklarını söyledi ve "Sarılmayı ve kucaklanmayı sever, başını size yaslamayı sever ve bugün kesinlikle tüm dikkatleri üzerine çekiyordu. O çok hoş bir kedi, eminim bugün giymek zorunda olduğu muhteşem şapkasından anlayabilirsiniz" dedi.