DSÖ'nün Küresel Alkol Eylem Planı taslağından doğurganlık yaşındaki kadınlara içki yasağı getirilmesi önerisi çıktı

Küresel Alkol Eylem Planı taslağında "Çocuklar ve ergenler arasında içkiye başlamanın önlenmesi, hamile ve doğurganlık çağındaki kadınların içki içmesinin önlenmesi ve insanların içki içme baskılarından korunmasına gereken özen gösterilmelidir" diyen DSÖ'ye 'ataerkillik ve cinsiyetçilik' eleştirisi geldi.

Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), koronavirüs pandemisi politikaları nedeniyle eleştirilerin hedefindeyken, tartışmalı bir açıklama daha yaptı. Hazırladığı Küresel Alkol Eylem Planı'nda ülkelere alkolün zararlarıyla ilgili farkındalığı artırma çağrısı yapan DSÖ, doğurganlık yaşındaki kadınlara alkol yasağı getirilmesini önererek pek çok kesimin tepkisini çekti. Çocuklarla hamile ve doğurganlık yaşındaki kadınların alkol içmemesi gerektiğini söyleyen DSÖ'ye içki sanayinden 'ataerkillik ve cinsiyetçilik' eleştirisi geldi.

Ceninin gördüğü zararla ilgili bilinçlendirme çağrısı

Çocuklar, hamile ve doğurganlık çağındaki kadınlara odaklanan Küresel Alkol Eylem Planı'nın ilk taslağında, içkinin artan hastalık, zayıflayan ruh sağlığı, şiddet, üretkenlik kaybı ve gergin ilişkilerle bağlantılı olduğu uyarısı yapıldı.

"İçkinin içen dışındaki kişilere verdiği zararın en dramatik tezahürlerinden biri, doğum öncesi alkole maruz kalma ve ceninde alkol spektrum bozukluklarının gelişmesidir" denilen taslakta, anne karnında alkole maruz kalan çocuklarda görülen belirtiler arasında büyüme geriliği, ayırt edici yüz özellikleri ve öğrenme ve davranış sorunlarının yer alabileceği belirtildi.

'Dünya alkolsüz gün/haftası ilan edilsin'

Bu tür zararların uluslararası bir 'dünya alkolsüz gün/haftası' aracılığıyla kamuoyuna duyurulmasını öneren taslakta "Çocuklar ve ergenler arasında içkiye başlamanın önlenmesine, hamile kadınlar ve doğurganlık çağındaki kadınların içki içmesinin önlenmesine ve insanların içki içme baskılarından korunmasına gereken özen gösterilmelidir" deniyor.

Daily Mail'e göre taslakla ilgili görüş bildiren Britanya Baş Tıbbi Memurları, hamile olan ya da hamile kalmaya çalışan kadınlar için en güvenli yaklaşımın 'hiç alkol içmemek' olduğunu söyledi.

'Görevini aşıyor ve bilime dayanmıyor'

Britanya alkol ticareti kuruluşu Portman Grup'tan Matt Lambert ise DSÖ'nün eylem planı taslağından 'son derece endişe duyduklarını' belirtti.

Lambert, "Cinsiyetçi ve ataerkil olduğu kadar potansiyel olarak çoğu kadının özgürlüklerini kısıtlayıcı plan görev alanının çok ötesine geçiyor ve bilime dayanmıyor" dedi.

Britanya'nın Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) web sitesindeki bilgilendirmeye göre uzmanlar hamile kadınlar için ne kadar alkolün tamamen güvenli olduğu konusunda hala emin değil, ancak hamilelik sırasında içki içmek 'bebeğe uzun süreli zarar' verebilir ve içki miktarı arttıkça risk büyür.

'Her yetişkinin bilinçli karar verme hakkı var'

Britanya Alkol Değişim Direktörü Dr. Richard Piper, "Hamileliğin erken evrelerinde, hatta hamile olduğunu anlamadan önce bile alkol almak, fetüs için çok zararlı olabilir" diyerek ekledi:

"İnsanların bu riskleri anlaması önemli, ancak bunu yaşımız veya cinsiyetimiz ne olursa olsun, her yetişkinin bedenlerimizle ne yapacağımız konusunda bilinçli kararlar verme hakkıyla dengelememiz de hayati önem taşır."