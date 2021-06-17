Kayıt
18:19 17 Haziran 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)

    DSÖ'nün Küresel Alkol Eylem Planı taslağından doğurganlık yaşındaki kadınlara içki yasağı getirilmesi önerisi çıktı

    © AFP 2021 / FABRICE COFFRINI
    Yaşam
    URL'yi kısaltın
    0 0 0
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/104241/49/1042414948_0:0:2000:1126_1200x675_80_0_0_33737168b551d1e9edd987facf923639.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/yasam/202106171044758904-dsonun-kuresel-alkol-eylem-plani-taslagindan-dogurganlik-yasindaki-kadinlara-icki-yasagi/

    Küresel Alkol Eylem Planı taslağında "Çocuklar ve ergenler arasında içkiye başlamanın önlenmesi, hamile ve doğurganlık çağındaki kadınların içki içmesinin önlenmesi ve insanların içki içme baskılarından korunmasına gereken özen gösterilmelidir" diyen DSÖ'ye 'ataerkillik ve cinsiyetçilik' eleştirisi geldi.

    Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), koronavirüs pandemisi politikaları nedeniyle eleştirilerin hedefindeyken, tartışmalı bir açıklama daha yaptı. Hazırladığı Küresel Alkol Eylem Planı'nda ülkelere alkolün zararlarıyla ilgili farkındalığı artırma çağrısı yapan DSÖ, doğurganlık yaşındaki kadınlara alkol yasağı getirilmesini önererek pek çok kesimin tepkisini çekti. Çocuklarla hamile ve  doğurganlık yaşındaki kadınların alkol içmemesi gerektiğini söyleyen DSÖ'ye içki sanayinden 'ataerkillik ve cinsiyetçilik' eleştirisi geldi.

    Ceninin gördüğü zararla ilgili bilinçlendirme çağrısı

    Çocuklar, hamile ve doğurganlık çağındaki kadınlara odaklanan Küresel Alkol Eylem Planı'nın ilk taslağında, içkinin artan hastalık, zayıflayan ruh sağlığı, şiddet, üretkenlik kaybı ve gergin ilişkilerle bağlantılı olduğu uyarısı yapıldı.

    "İçkinin içen dışındaki kişilere verdiği zararın en dramatik tezahürlerinden biri, doğum öncesi alkole maruz kalma ve ceninde alkol spektrum bozukluklarının gelişmesidir" denilen taslakta, anne karnında alkole maruz kalan çocuklarda görülen belirtiler arasında büyüme geriliği, ayırt edici yüz özellikleri ve öğrenme ve davranış sorunlarının yer alabileceği belirtildi.

    'Dünya alkolsüz gün/haftası ilan edilsin'

    Bu tür zararların uluslararası bir 'dünya alkolsüz gün/haftası' aracılığıyla kamuoyuna duyurulmasını öneren taslakta "Çocuklar ve ergenler arasında içkiye başlamanın önlenmesine, hamile kadınlar ve doğurganlık çağındaki kadınların içki içmesinin önlenmesine ve insanların içki içme baskılarından korunmasına gereken özen gösterilmelidir" deniyor.

    Daily Mail'e göre taslakla ilgili görüş bildiren Britanya Baş Tıbbi Memurları, hamile olan ya da hamile kalmaya çalışan kadınlar için en güvenli yaklaşımın 'hiç alkol içmemek' olduğunu söyledi. 

    'Görevini aşıyor ve bilime dayanmıyor'

    Britanya alkol ticareti kuruluşu Portman Grup'tan Matt Lambert ise DSÖ'nün eylem planı taslağından 'son derece endişe duyduklarını' belirtti.

    Lambert, "Cinsiyetçi ve ataerkil olduğu kadar potansiyel olarak çoğu kadının özgürlüklerini kısıtlayıcı plan görev alanının çok ötesine geçiyor ve bilime dayanmıyor" dedi.

    Britanya'nın Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) web sitesindeki bilgilendirmeye göre uzmanlar hamile kadınlar için ne kadar alkolün tamamen güvenli olduğu konusunda hala emin değil, ancak hamilelik sırasında içki içmek 'bebeğe uzun süreli zarar' verebilir ve içki miktarı arttıkça risk büyür.

    'Her yetişkinin bilinçli karar verme hakkı var'

    Britanya Alkol Değişim Direktörü Dr. Richard Piper, "Hamileliğin erken evrelerinde, hatta hamile olduğunu anlamadan önce bile alkol almak, fetüs için çok zararlı olabilir" diyerek ekledi:

    "İnsanların bu riskleri anlaması önemli, ancak bunu yaşımız veya cinsiyetimiz ne olursa olsun, her yetişkinin bedenlerimizle ne yapacağımız konusunda bilinçli kararlar verme hakkıyla dengelememiz de hayati önem taşır."

     

     

    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Marmara Denizi sahillerinde görülen ve rüzgarın etkisiyle kıyılara sürüklenen müsilajın (deniz salyası) Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki yoğunluğu drone kamerasına yansıdı. Kentte etkili olan rüzgarla yön değiştiren müsilaj, Tarihi Gelibolu Yarımadası kıyılarında etkili oldu. Eceabat'ta Çamburnu mevkisi ile Kilitbahir Kalesi, Barut İskelesi, Rumeli Mecidiye Tabyası bölgelerinde yoğunlaşan müsilaj, Şehitler Abidesi ve Morto Koyu'nda da etkili olduğu görüldü.
    Marmara Denizi kıyılarını kaplayan müsilajda son durum
    Karikatür
    Lavrov: 'ABD'nin geçmişte yaptığı hataları gözden geçirmesini umuyoruz’
    İnfografik
    Türkiye'deki Suriyeli mülteciler
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet