Yem haznesine düşen çocuk boğularak öldü

Ankara’nın Polatlı ilçesinde meydana gelen olayda, özel bir firmaya ait besi çiftliğinde çalışan Mehmet Ece-Emine Ece’nin en küçük çocuğu 4 yaşındaki Kenan Ece’den bir süre haber alamadı.

Durumdan endişelenen çift, çiftliğin içinde arama yaptıktan sonra jandarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, çiftlikte yaptıkları aramada4 metre derinliğindeki yem haznesinde buldu. Kenan'ın babasının yanına giderken yem haznesine düştüğü ve bu sırada çalışır vaziyette olan yem karma makinesinden çıkan yemin üzerine dökülmesi ile boğularak hayatını kaybettiği belirlendi.

Yapılan incelemenin ardından Kenan'ın cenazesi önce Polatlı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kenan’ın kesin ölüm nedenini belirlenmesi için Ankara Adli Tıp Kuruma gönderildi.

Jandarma olaya ilişkin inceleme başlattı.