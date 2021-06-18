Yavru kirpiler kedi Yasha'ya sarılmadan uyuyamıyor

Kırım'ın Okhotnikovo köyünde Ksenia Krasilkikova'nın kedisi Yasha, bahçede bulunan 7 kirpi yavrusunu yanından ayırmıyor. Yavru kirpiler ev sahipleri tarafından beslendikten sonra kedi Yasha'ya sarılarak uyuyorlar.
© REUTERS / ALEXEY PAVLISHAK
Yavru kirpileri yanından ayırmayan kedi Yasha
Kirpileri bahçede bulduğunu belirten Krasilkikova, eve aldığında kedileri Yasha ve Murçik'in kirpileri sahiplendiğini söyledi.
© REUTERS / ALEXEY PAVLISHAK
Yavru kirpiler ve kedi Yasha sarılarak uyuyorlar
Yavru kirpiler beslendikten sonra Yasha'nın yanında uyuyorlar.
© REUTERS / ALEXEY PAVLISHAK
Yavru kirpileri yanından ayırmayan kedi Yasha
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