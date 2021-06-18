Nick Cannon altı ayda üçüncü kez baba olacak

Mariah Carey ile biten evliliğinden ikiz çocuk sahibi olan Nick Cannon, önceki gün sevgilisi DJ Abby De La Rosa ile yeni doğan ikizlerine kavuştu. Üstelik geçen Aralık'ta bir dönem aşk yaşadığı Britanny Bell'den dünyaya gelen kızını kucağına alan sanatçı, önümüzdeki günlerde başka bir ilişkisinden daha çocuk sahibi olacak.

Nick Cannon'ın bir süredir birlikte olduğu DJ Abby De La Rosa, Instagram hesabından ikiz bebeklerinin dünyaya geldiğini duyurdu. De La Rosa, 14 Haziran'da dünyaya gelen ikiz bebekleriyle çekilen bir videosunu paylaşarak, "Dünyaya hoş geldiniz Zion Mixolydian Cannon ve Zililon Heir Cannon" mesajını yazdı.

Abby De La Rosa'nın bu paylaşımına takipçilerinden çok sayıda tebrik yorumu ve beğeni geldi.

Mariyah Carey ile de ikizleri oldu

NTV'nin haberine göre, Zion ve Zillion, Nick Cannon'ın sahip olduğu tek ikizler değil. Cannon, ünlü şarkıcı Mariah Carey ile 2008'de başlayıp 2016'da biten evliliğinden biri kız diğeri erkek ikiz çocuk babası olduu. Cannon ile Mariah Carey'nin evliliğinden dünyaya gelen Moroccan Scott ve Monroe, şu anda 10 yaşında. Çiftin boşanmasından sonra ikizler anneleri Mariah Carey ile yaşıyor.

6 ay önce de baba olmuştu

Nick Cannon'ın Britanny Bell ile birlikteliğinden de 3 yaşında Golden adında bir oğlu ve 2020 yılının Aralık ayında dünyaya gelen Powerful Queen adında bir de kızı bulunuyor.

Ondan da bir çocuğu olacak

Ancak Nick Cannon cephesinden gelen bebek haberleri bunlarla sınırlı değil. 40 yaşındaki Cannon'ın bir başka sevgilisi Alyssa Scott'dan da yakında bir bebek sahibi olacağı belirtiliyor. Böylece Cannon, sadece altı ay içinde bir değil üç kez çocuk sahibi olma unvanını elde edecek.

3 sevgili iddiası

Bütün bu gelişmeler gözlerin Nick Cannon'a çevrilmesine neden oldu. Geçmişte bir röportajında tek eşliliğe inanmadığını söyleyen Cannon'ın, son dönemde üç tane sevgilisi olduğu ileri sürülüyor.

Nick Cannon, katıldığı bir sohbet yayınında "Bir daha sadece tek bir kadınla olmak isteyeceğimi sanmıyorum" diyerek bu konudaki görüşünü ifade etmişti.