Erkan Petekkaya, Kırmızı Oda dizisinden ayrıldı

TV'de yayınlanan Kırmızı Oda dizisinde 'Sadi' karakterini canlandıran Erkan Petekkaya, sezon finali bölümüyle projeden ayrıldığını duyurdu.

Kişisel Instagram hesabında veda mesajı yayınlayan Petekkaya, "Siz olmasaydınız ben o rolü öyle oynayamazdım. Sadi hepimizin birlikte yarattığı bir adam. O olmak istediğimiz adam gibi adam" ifadesini kullandı.

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Petekkaya, TV8'de yayınlanan bir müzik töreninde Kerimcan Durmaz'ın ödül almasına sosyal medyadan tepki göstermişti. Petekkaya, konuyla ilgili TV8'in sahibi Acun Ilıcalı'yı eleştirdiği paylaşımını kısa sürede silmişti.

'Peşimde' şarkısıyla gecede 'En İyi Çıkış' ve 'En İyi Klip' ödüllerini alan Durmaz'a tepki gösteren Petekkaya, şarkıcının uçaktaki mastürbasyon görüntülerini hatırlatarak "Utanıyorum sizin kanalınızda olmaktan. Acun Efendi yuh" ifadesini kullanmıştı.

Ilıcalı ise bu tepkiye yanıtını, Survivor yarışmasındaki konseyde vermişti. Yarışmacılar Aleyna Kalaycıoğlu ve Ayşe Yüksel'in aileleriyle ilgili konuşan Ilıcalı, Petekkaya ile ilgili şunları söylemişti: "Twitter dediğin konu, iki gün evvel bizde dizi yapan adam bana küfretti. Gülüp geçiyorum ben bunlara."