İstanbul Zeytinburnu'da Çinli iş adamı soyuldu: 4 külçe altını çalındı

İstanbul Zeytinburnu'nda 2 hırsız, Çinli bir iş adamının üzerinde bulunan 4 külçe altını gasp ederek kaçtı.

İstanbul'daki olay, 31 Mayıs Pazartesi günü Zeytinburnu Nuripaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Çinli iş adamı A.A akşam saatlerinde evine gitmek için işyerinden çıktı. Daha sonra iki şüpheli A.A’yı gasp ederek üzerinde bulunan 4 külçe altını alıp hızla uzaklaştı. Çinli iş adamı yaşadığı şoku üzerinden attıktan sonra durumu hemen polise bildirdi.

7 şüpheli operasyonla yakalandı

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri gelen ihbar üzerine konuyla ilgili hemen çalışma başlattı. Olay yerindeki güvenlik kameraları kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin önce eşkalini daha sonra kimliğini tespit etti. Polis ekipleri yoğun çalışmaları neticesinde konuyla ilgisi olan 5 şüphelinin de izini tespit ederek operasyon için düğmeye bastı. Gasp Büro ekipleri olaydan birkaç gün sonra şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı.

6 tutuklama

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen, Rüstem A., Dilyar U. Tursun A , Abdullakh D, Alı S., Mukhitdin M. ve Ali A. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Mahkemeye sevk edilen Mukhittin M. adli kontrol şartıyla serbest kalırken, diğer 6 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan güvenlik kameralarında Çinli iş adamını gasp eden şahısların kaçış anları da kameraya yansıdı.