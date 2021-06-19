'Şov yapma' diyenlere, 'Ben Beyaz mıyım?' diyerek yüksek gerilim hattından atladı

Bursa'da yüksek gerilim hattına çıkan bir adam, 15 metreden aşağı atladı. Şov yapma diyenlere, "Ben Beyaz mıyım?" diyen adam, polise de atlamadan önce kendisine bir şey olup olmayacağını sordu.

Bursa’nın Yıldırım ilçesinde gerçekleşen olayda, parkın yanından geçen yüksek gerilim hattına tırmanan 37 yaşındaki Hakan G., itfaiye, polis ve kurtarma ekiplerini harekete geçirdi.

Vatandaşların bakışları arasında inmekte direnen kişi, yapılan50 metreden aşağı indi. 15 metreye geldiğinde vatandaşların şov yapma diye çıkışmasına ‘Ben Beyaz mıyım? diye takıldı.aşağı inmeye ikna olan Hakan. G.atlamaya karar verdi.

Kimliği olmadığı iddia edilen kişi, polis ekiplerine ise yatağın üzerine atladığında yeniden havaya sıçrayıp sıçramayacağını sordu. Kısa süre sonra kendini boşluğa bırakan Hakan, hava yastığının üzerinden yere indirilerek, ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldü. Şahsın atladıktan sonra "Bana kimdi o bana sigara verecek" demesi gülüşmelere sebep oldu.