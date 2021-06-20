Teoman: Müzisyenler o kadar zor durumda ki biz şarkıcılar şikayet etmeyelim

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan şarkıcı Teoman “Müzisyen arkadaşlarımız kazansın bizim için önemli değil. Müzisyenler o kadar zor durumda ki biz şarkıcılar şikayet etmeyelim” ifadelerini kullandı.

Milliyet’in haberine göre, gazetecilerin sorularını yanıtlayan şarkıcı Teoman, pandemi nedeniyle ayrı kaldığı sahnelere 15 Temmuz’da Denizli konseriyle döneceğini söyledi.

Teoman “Yarı kapasite ile sahnelere başlayacağım. Harbiye Açıkhava’da dört tane konserimiz olacak. Bu dönemde ne kadar konser verirsek o kadar iyi diye düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Yeni bir müzik grubu ile çalıştığını belirten Teoman, “Yeni bir grubum var, mümkün oldukça onlarla beraber çalışmak istiyorum. Orkestranın tam oturması, sahnelere alışmamız için zamana ihtiyacımız var. Sahnede çala çala grubu oturtacağız” dedi.

Sahne ücretlerinde indirime gittiklerini belirten Teoman, müzisyenlerin yaşadığı sıkıntılara değindi:

“Kendi aldığımız paradan feragat ediyoruz. Orkestramız normal paraları alıyor. Müzisyen arkadaşlarımız kazansın bizim için önemli değil. Müzisyenler o kadar zor durumda ki biz şarkıcılar şikayet etmeyelim.”