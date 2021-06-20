Nesli tükenme tehlikesi altındaki su samurları görüldü: Yiyecek bulmak için tekneye çıktılar

Nesli tükenme tehlikesi altında olan su samurları Küçükçekmece Gölü’nde görüldü. 3 su samurunun yiyecek bulmak için kıyıdaki tekneye çıktığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Nesli tükenme tehlikesi altında olan ve koruma altında bulunan su samurları Küçükçekmece Gölü’nde görüntülendi. Sahildeki bulunan biri, 3 su samurunun yiyecek bulmak için bir tekneye çıktığını gördü ve bu anları kaydetti.

Görüntülerde bir su samuru tekneye çıkarak yiyecek arıyor, ardından iki su samuru daha tekneye çıkıyor. Bir süre teknede duran su samurları daha sonra suya dalarak gözden kayboluyor.