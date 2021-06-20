Prof. Dr. Unutmaz: Sinovac olan risk grubundakilerin 3. doz Biontech olmasını tavsiye ediyorum

Prof. Dr. Derya Unutmaz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hong Kong’da yapılan bir çalışmada Biontech aşısının Sinovac’a göre çok daha yüksek antikor yaptığı yayınlandı. Gerçi aylardır bildiğimiz, söylediğimiz durumun bir teyidi. Bundan, Sinovac olan risk grubundakilerin 3. doz Biontech olmasını tavsiye ediyorum-bulaştırmayı da önlüyor” ifadesini kullandı.

Hong Kong’da yapılan bir çalışmada Biontech aşısının Sinovac’a göre çok daha yüksek antikor yaptığı yayınlandı. Gerçi aylardır bildiğimiz, söylediğimiz durumun bir teyidi. Bundan, Sinovac olan risk grubundakilerin 3. doz Biontech olmasını tavsiye ediyorum-bulaştırmayı da önlüyor. https://t.co/P3zuRPmuvg — Derya Unutmaz, MD (@DeryaTR_) June 20, 2021