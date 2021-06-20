Şarkıcı Uğur Işılak: Zannedersin ki vegan olan, hayatında hiç sivrisinek öldürmemiş

Şarkıcı Uğur Işılak, katıldığı programda veganları hedef aldı. Işılak “Zannedersin ki o vegan olan, hayatında hiç sivrisinek öldürmemiş. Zannedersin ki, evinin önünde fare zehri yok" dedi.

Şarkıcı Uğur Işılak, Youtube'da katıldığı bir programda uzun bir süredir kendisinin de et ve süt ürünleri tüketmediğini söylerken, veganların bazılarını ‘aşırı’ olmakla suçlayarak, "Zannedersin ki o vegan olan, hayatında hiç sivrisinek öldürmemiş" dedi.

Işılak "Uzun bir süreden beri et yemiyorum. Süt ürünleri de yemiyorum. Vegan etiği gereği değil. Birkaç aydan beri devam ediyor. Şimdi et ve süt ürünü yemediğin için ne yapıyorsun? Alternatiflere bakıyorsun. Bakliyat var önünde. Fazlasıyla yiyorum. Veganlık adı üstünde, et ve süt ürünleri yemiyorsun kardeşim, bu kadar" diyen Işılak, "Veganların siteleri var, giriyorsun, öyle bir ideolojik hale gelmiş ki mevzu. Neredeyse et yiyen insanlar cani olarak ilan edilecek. Bizde her şey aşırı. Zannedersin ki o vegan olan, hayatında hiç sivrisinek öldürmemiş. Zannedersin ki, evinin önünde fare zehri yok" ifadelerini kullandı.

Işılak ayrıca, "Veganlar tamamen ideolojik demiyorum. Haklı olduğu yerler var" diye de ekledi.