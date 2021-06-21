Antalya'da kaza: 'Geldiğimizde boynu kesilmiş vaziyetteydi'

Manavgat D-400 Karayolu Akseki yol kavşağı yakınlarında meydana gelen kazada, Ahmet Bozkurt yönetimindeki araç, aşırı hız ve sürücüsünün dikkatsizliği sonucu aynı yönde ilerleyen Mehmet Şimşek yönetimindeki TIR'a arkadan çarptı. TIR'ın altına giren ticari araç yaklaşık 150 metre sürüklendi. TIR şoförünün kazayı fark ederek yolun sağına park etmesinin ardından haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Hafif ticari aracınve boğazının kesildiği belirtilen Ahmet Bozkurt, sağlık ekipleri tarafından Manavgat Devlet Hastanesine götürüldü.ve yapılan müdahalelerle hayata döndürülen Ahmet Bozkurt doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Ahmet Bozkurt'un cenazesi morga konuldu.

Ahmet Bozkurt'un araçtan çıkarılması sırasında yardımcı olan bir vatandaş yaşananları şöyle anlattı:

"Geldiğimizde boynu kesilmiş vaziyetteydi. Tampon parçası kesmiş. Kalkmaya çalışıyordu. Biz ilk müdahalemizi ettik. İtfaiye ve ambulans gelmeden yardımcı olmaya çalıştık. Sonra ambulans geldi, kazazedeyi çıkarttık. Araç beni Mahmutlarda süratli bir şekilde geçmişti. Sonra burada kaza yaptığını gördüm. İnşallah iyidir, nabız filan vardı ama inşallah iyidir."