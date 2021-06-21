Sulama havuzuna düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Manisa Alaşehir'de 2 yaşındaki Mustafa Burak Evren sulama havuzuna düştü. Hastaneye kaldırılan çocuk tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı.

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde sulama havuzuna düşen 2 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

Murat Evren ve eşi Ümmü Evren, bağda çalışırken tek çocukları olan Mustafa Burak'ın havuza düştüğünü fark etti.

Baba Murat Evren, Mustafa Burak'ı havuzdan çıkararak Alaşehir Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Buradan Manisa Şehir Hastanesine sevk edilen Mustafa Burak Evren yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.