Tokyo Yaz Olimpiyat Oyunları'nda stadyumlara en fazla 10 bin sporsever alınacak

Japonya'da halkın koronavirüs pandemisi nedeniyle tekrar ertelenmesini ya da iptal edilmesini istediği Tokyo Yaz Olimpiyat Oyunları'nda stadyumlara alınacak izleyici sayısına 10 bin tavanı konuldu.

2020'de yapılması gerekirken pandemi nedeniyle 2021'e ertelenen Tokyo Yaz Olimpiyat Oyunları için geri sayıma geçilirken, yurt dışından sporseverlerin gelişine yasak konulmasının üzerine spor etkinliği alanındaki izleyici sayısının kısıtlanması eklendi. Tokyo Yaz Olimpiyat Oyunları'nda stadyumlara alınacak izleyici sayısına 10 bin tavanı konuldu. Öncesinde hükümetin tıbbi uzmanlarından Kovid-19'a karşı en iyi önlemin stadyumlara hiç izleyici alınmaması olduğu uyarısı gelmişti.

The decision, just weeks before the opening ceremony, ends months of speculation about whether spectators will be allowed at the Tokyo Games#TokyoOlympics #Tokyo2020https://t.co/MABjreaqlo — NDTV Sports (@Sports_NDTV) June 21, 2021

23 Temmuz-8 Ağustos 2021'de Japonya'nın başkenti Tokyo'nun evsahipliği yapacağı Olimpiyat'ta stadyum başına 10 bin seyirci tavanı, Japonya'nın, halkın muhalefetine ve uzmanların enfeksiyonların yeniden canlanması konusundaki derin endişesine rağmen, milyarlarca dolarlık spor şovunu sürdürme kararlılığının göstergesi olarak yorumlandı. Diğer ülkeleri mahveden türden pandemi patlamasından büyük ölçüde kurtulan Japonya, diğer yandan aşılamanın yavaşlığı ve bazı yerlerde sağlık sisteminin çöküşün eşiğine gelmesi nedeniyle hala kırılgan durumda.

Tavan açıklaması, Tokyo 2020 organizatörleri, Japon hükümeti, başkent Tokyo'nun yöneticileri ve uluslararası Olimpiyat ve Paralimpik panelleri arasındaki beş yönlü görüşmelerin ardından geldi. Bugün asın toplantısı düzenleyen Tokyo 2020 Başkanı Seiko Hashimoto dahil organizatörler, Olimpiyat'ta izleyici sayısının spor tesisi kapasitesinin yüzde 50'si, maksimum 10 bin kişi olarak belirlendiğini, bu limitin herhangi bir olağanüstü hal (OHAL) hükmüne veya diğer pandemi önlemlerine bağlı olarak 12 Temmuz'dan sonra daha azaltılabileceğini söyledi.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Başkanı Thomas Bach da Olimpiyat Köyü'nde kalacak atletlerle yetkililerin aşılama oranının yüzde 80'i geçerek kendi beklentilerini aştığını açıkladı.

Japonya'nın Olimpiyat Bakanı Tamayo Marukawa, IOC'den Olimpiyat Köyü dışında kalacaklar dahil Olimpiyat'a yurtdışından katılacak herkesin aşılama oranlarını açıklamaya devam etmesini talep ederek, bunun kamuoyunun endişelerini azaltmaya yardım edeceği vurgusunu yaptı.

Tokyo'da pandemi için ilan edilen OHAL'i geçen hafta kaldıran Başbakan Yoshihide Suga, bugün organizatörlerden önce yaptığı açıklamada, tekrar OHAL ilan edilmesi durumunda Olimpiyat yarışlarına izleyici alınmaması ihtimalini dışlamadığını söyledi. Cuma günü açıklama yapan sağlık uzmanları da Olimpiyat için en risksiz seçeneğin izleyici yasağı olduğunu belirtmişti.

Asahi'nin 19-20 Haziran arasında yaptığı ankette katılımcıların yüzde 65'inin etkinliğin tekrar ertelenmesini veya iptal edilmesini istediklerini söylemesinin de gösterdiği üzere Japonya halkı Olimpiyat'ın bu yaz düzenlenmesine karşı olmaya devam ediyor. Ankete katılanların yaklaşık yüzde 70'i, hükümet ve organizatörler tarafından savunulduğu gibi Olimpiyat'ın sağlıklı ve güvenli şekilde yapılamayacağını düşündüklerini belirtti.