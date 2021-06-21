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    Kütahya'da bulunan 651 gümüş sikke Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde sergilenmeye başlandı

    Batman Valiliği: Sikkelerin yerinde olmadığı tespit edildi

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    https://tr.sputniknews.com/yasam/202106211044783286-batman-valiligi-sikkelerin-yerinde-olmadigi-tespit-edildi/

    Batman Valiliği, Batman İl Kültür Müdürlüğü Müzesi'nde kaybolan ve piyasa değeri 10 milyon lira olan 20’ye yakın Roma ve İslam dönemine ait altın sikkelerle ilgili "16 adet altın sikkenin yerinde olmadığı tespit edilmiştir" açıklamasında bulundu.

    Batman Valiliği, piyasa değeri 10 milyon lira olduğu belirtilen kayıp altın sikkelerle ilgili açıklamada bulundu. Valilik açıklamasında “16 adet altın sikkenin yerinde olmadığı tespit edilerek, mevzuat doğrultusunda gerekli işlemlerin tesis edilebilmesi için müze uzmanlarınca 30.04.2021 tarihinde tutanak tutularak konu Kültür ve Turizm Bakanlığı’na intikal ettirilmiştir” denildi.
    Batman Valiliği'nin açıklamasında şunlar kaydedildi:

    • Bazı basın yayın organları ile sosyal medya hesaplarında ‘Batman Müzesinde 16 parça Tarihi Eser Kayboldu’ şeklinde yapılan haber ve paylaşımlar üzerine açıklama yapma gereği duyulmuştur.
    • 22.08.2017 tarihinde Batman İl Emniyet Müdürlüğü KOM şube tarafından yapılan operasyon kapsamında ele geçen 31 adet obje İlimiz Müze Müdürlüğüne ekspertiz raporu hazırlanması amacıyla teslim edilmiştir. Bu kapsamda 11.09.2017 tarihinde İlimiz Müze Müdürlüğü tarafından ekspertiz raporu hazırlanmış olup getirilen objelerden 30 adedi (16 altın sikke, 9 gümüş sikke 2 figürün, 1 kandil, 1 ayna ve 1 Hayvan heykelciği ) 2863 sayılı kanun kapsamında eser olarak, 1 adet obje ise (kanatlı aplike) kapsam dışı değerlendirilerek Kültür ve Turizm Bakanlığına bilgi verilmiştir.
    • Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün yazılı talimatları doğrultusunda Ülkemiz genelinde Müze Müdürlüğü yediemin depolarının kontrol edilerek, gerek kültür varlıklarının gereğinden uzun süre depolarda bekletilmesinin önüne geçilmesi gerekse dava-eser bağlamının yitirilmemesi ve depolardaki yoğunluğun azaltılması açısından müzeye intikal ettirilen ve yediemin olarak depoda adli olaylarla bekleyen kültür varlığı ve objelerin soruşturma / dava durumlarının incelenmesi, bunlardan, davası bitip müzeye teslimine karar verilenlerin kayıt işlemlerinin ivedilikle tamamlanması işlemleri için 29.04.2021 tarihinde yapılan dosya incelemesi esnasında söz konusu 16 adet altın sikkenin yerinde olmadığı tespit edilerek, mevzuat doğrultusunda gerekli işlemlerin tesis edilebilmesi için müze uzmanlarınca 30.04.2021 tarihinde tutanak tutularak konu Kültür ve Turizm Bakanlığı’na intikal ettirilmiştir.
    • Konu ile ilgili soruşturma Bakanlık Müfettişlerince çok yönlü olarak yürütülmekte olup, gelişmeler ayrıca paylaşılacaktır.

     

     

    Etiketler:
    Tarihi eser kaçakçılığı, Türkiye, Altın, Sikke, Batman
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