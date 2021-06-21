Batman Valiliği: Sikkelerin yerinde olmadığı tespit edildi

Batman Valiliği, Batman İl Kültür Müdürlüğü Müzesi'nde kaybolan ve piyasa değeri 10 milyon lira olan 20’ye yakın Roma ve İslam dönemine ait altın sikkelerle ilgili "16 adet altın sikkenin yerinde olmadığı tespit edilmiştir" açıklamasında bulundu.