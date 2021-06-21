Üstgeçit asansörüne motosikletiyle bindi

Zeytinburnu sahilde bulunan bir üstgeçidin asansörüne binen motosikletli şahıs, kameralar tarafından görüntülendi.

İHA'nın haberine göre yabancı uyruklu olduğu belirtilen adam Türkçe bilmediğini ve ameliyat olduğu için üst geçit asansörünü kullandığını söyledi.

Asansörden inen adam daha sonra trafikte gözden kayboldu.