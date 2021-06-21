Güney Afrika'da onuz bebek doğurduğunu iddia eden kadın psikiyatri servisine kaldırıldı

Güney Afrika'da onuz bebek doğurduğunu iddia eden Gosiame Sithole, partneri Tebogo Tsotetsi'nin çocukların var olduğuna inanmadığını söylemesinden birkaç gün sonra psikiyatrik değerlendirme için başkent Johannesburg'daki Tembisa Hastanesi'ne götürüldü.

37 yaşındaki anne, 17 Haziran Perşembe sabahı erken saatlerde Johannesburg kentinin kuzeyinde bulunan Rabie Ridge kasabasında bir akrabasının evinde polis memurları tarafından gözaltına alındı.

Civardaki bir polis karakouluna götürülen Sithole, sosyal hizmet görevlilerine teslim edilerek akıl sağlığı değerlendirmesi için Tembisa Hastanesi'nin psikiyatri bölümüne yatırıldı.

Polis, Sithole'nin herhangi bir suç nedeniyle gözaltına alınmadığını, partneri Tsotetsi'nin akrabalarının onun kayıp olduğunu bildirmesinin ardından karakola götürüldüğünü açıkladı.

Öte yandan avukatı Refiloe Mokoena da Sithole'un iradesi dışında tutulduğunu ve serbest bırakılması mahkemeye başvuracağını bildirdi.

Mokoena, Sithole'un akıl sağlığının yerinde olduğunu ve bu yüzden hastaneye götürülmeyi reddettiğini kaydetti.

IOL haber sitesine göre Sithole, hastaneye yatırıldığından beri zihinsel işkence ve açlığa maruz bırakıldı ve ayrıca kelepçelendi.

Akrabaları, arkadaşları ve aktivistler tarafından 18 Haziran günü hastanenin önünde bir protesto düzenleneceği açıklanmıştı, fakat gelişmelere dair herhangi bir bilgi verilmedi.

Gelişme, dünya rekorundan bu yana yerini açıklamayan Sithole'un, çocuklarının babasını bu mesele üzerinden milyoner olmaya çalışmakla suçlamasının ardından geldi. Sithole, erkek arkadaşı Tsotetsi'nin rekor doğum sayesinde 'zengin olmayı beklediğini' ve sadece dünyanın dört bir yanındaki insanlardan gelecek olan bağışlarla ilgilendiğini iddia etmişti.

Sithole, Tsotetsi'nin bebeklerin var olduğuna inanmadığını söyleyerek kendisini incitmeye çalıştığını ifade etti.

Gosiamo #Sithole responds to the Tsotetsi family statement. She denies she's missing, and that did not deliver the babies. She says the was released after the Tsotetsis met some politicians. Says they are angry because they wanted to benefit financially from the public donations. pic.twitter.com/YCNs14ezYC — Mr Putin (@pietrampedi) June 15, 2021

Anne, çocuklarının nerede olduğunu gizli tutmaya devam edeceğini ve kimsenin onu, yerlerini açıklamak için zorlayamayacağını söyledi.

Tsotetsi, geçen hafta basına verdiği demeçte, çocukları henüz görmediğini öne sürmüştü. Ailesi de, aksi kanıtlanana kadar onuzların var olduğuna inanmayacaklarını belirten bir açıklama yapmıştı.