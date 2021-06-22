Kanalizasyon borusuna sıkışan 5 yaşındaki çocuğu itfaiye kurtardı

Dilovası ilçesi Bağdat Caddesi'nde 5 yaşındaki Akif N. isimli çocuk oyun oynadığı esnada kanalizasyon borusuna sıkıştı.

İHA'nın haberine göre durumun haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık 1 saat süren çalışma neticesinde Akif'i sıkıştığı yerden kurtardı.

Sıkıştığı borudan çıkan Akif'e ilk müdahale olay yerine sağlık ekiplerince yapıldı.

Herhangi bir sağlık sorununun bulunmadığı tespit edilen Akif, tedbir amaçlı Dilovası İlçe Devlet Hastanesine kaldırılırken, konu ile ilgili inceleme başlatıldı.