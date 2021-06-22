'Bugün Rusya'dan Antalya'ya yaklaşık 10 bin turistin gelmesi bekleniyor'

Nisan ayı ortasından bu yana askıda olan Rusya'dan Türkiye'ye uçuşların bugünden itibaren başlayacak olması, turizm sektöründe gözleri Rus turistlere çevirdi.
Sputnik'e demeç veren Antalya Kent Konseyi'nden bir yetkili, "Bugün şimdilik sistemde 33 uçuş gözüküyor. Bu yaklaşık 10 bin turist anlamına gelir. Önümüzdeki günlerde bu sayı artarak günde 20-25 bin Rus misafire ulaşır" dedi.
Rusya, Kovid-19 pandemisi nedeniyle alınan önlemler kapsamında nisan ayı ortalarından itibaren Türkiye’ye olan uçuşları durdurmuştu.
Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova cuma günü yaptığı açıklamada, Türkiye’yi ziyaret eden Rus uzman heyetinin hazırladığı rapor temelinde, Türkiye’ye tüm uçuşların 22 Haziran itibarıyla tekrar başlatılması kararı alındığını belirtmiş, Türkiye’de hizmet sektöründeki tüm çalışanlara yönelik aşılama kampanyasının organize edildiğini ve otel çalışanlarında aşılananların oranının yüzde 60 ila 90’a vardığını ifade etmişti.
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