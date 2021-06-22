İstanbul'da restorana silahlı saldırı

Başakşehir’de gece saatlerinde otomobil ile bir restoranın önüne gelen silahlı kişi yada kişiler, restoranı kurşun yağmuruna tuttu. Saldırı sonrası 1 kişi yaralanırken silahlı şahıslar kayıplara karıştı.

İstanbul Başakşehir'de yaşanan olayda, alınan bilgiye göre, plakası henüz belirlenemeyen bir otomobil ile restoranın önüne gelen silahlı kişi yada kişiler tarafından restoran kurşun yağmuruna tutuldu.

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İddiaya göre,de saldırıya karşılık verdi. Silahlı çatışma sonrası restoran içerisindeki Haydar D. Yaralanırken otomobil ile gelen silahlı şahıslar olay yerinden ayrılarak kayıplara karıştı.

Yaşanan çatışma sonucu çevrede bulunan işyerlerine de onlarca kurşun isabet etti. Korku ve panik yaşayan iş yeri sahipleri olayı polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Yaralı kişi hastaneye kaldırılırken olay yeri inceleme ekipleri restoran ve çevresinde inceleme yaptı. Polis ekipleri olaya karışan şahısları yakalamak için çalışma başlattı.