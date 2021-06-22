Şehitlikten Türk bayrağı ve direğini çalan şüpheliler yakalandı

Samsun'da şehitlikteki Türk bayrağı ve direği çalıp kayıplara karışan C.İ. ve H.T., polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Samsun'un İlkadım ilçesindeki Asri Mezarlığı Şehitliği’nde yaşanan olayda, askerlerden Yahya Topkaya'nın mezarı başında bulunan Türk bayrağı ve direği kimliği belirsiz kişilerce çalındı. Mezarlarla ilgilenen görevli bayrağın olmadığını görünce olayı polise haber verdi. İhbar üzerine şehitliğe gelen polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. Çalınan bayrağın yenisi ise görevliler tarafından yeniden takıldı.

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen İlkadım Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Türk bayrağı ve direği çaldıklarını tespit ettikleri şüpheli C.İ. ve H.T.yi kısa sürede yakaladı.

Hastanede sağlık kontrolünün ardından Gazi Polis Merkezine teslim edilen şüphelilerin ifadelerinde, alkollü oldukları için hırsızlık yaptıklarını söylediği belirtildi.