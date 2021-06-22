Ruh ve sinir hastalıkları hastanesi 'aile ve yaşam merkezine' dönüştürülecek

Samsun İlkadım’daki eski ruh ve sinir hastalıkları hastanesinin tarihi binası büyükşehir belediyesi tarafından restore edilecek.

Samsun İlkadım’da bulunan atıl haldeki 119 yıllık tarihi bina ve çevresi 'aile ve yaşam merkezine', ağaçların bulunduğu alan ise kent parka dönüştürülecek.

Cumhuriyet'ten Cemil Ciğerim'in haberine göre, Sağlık Bakanlığı ile protokol imzalayan büyükşehir belediyesinin bölge için yapmayı planladığı proje, Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından onaylandı. Belediyeye tahsis edilen tarihi hastane binası ve arazisiyle ilgili ihale sürecinin başlaması bekleniyor.