Rusya'dan ilk turist kafilesi geldi

Koronavirüs önlemleri kapsamında Rusya, Türkiye'ye olan uçuşlara 15 Nisan tarihinden itibaren kısıtlama getirdi. Rusya'nın 2 aydır uyguladığı ve 22 Haziran itibarıyla sona eren uçuş kısıtlamasının ardından ilk turist kafilesi, bugün 'turizmin başkenti' Antalya'ya geldi.

Koronavirüs önlemleri kapsamında Rusya, Türkiye'ye olan uçuşlara 15 Nisan tarihinden itibaren kısıtlama getirdi. Türkiye'de alınan önlemlerle birlikte düşen vaka sayılarının ardından Rus hükümeti tedbirleri yerinde incelemek için geçen hafta Antalya'ya heyet gönderdi. 7 kişiden oluşan heyet, Antalya Havalimanı, Manavgat ve Belek bölgesindeki turizm tesislerinde incelemeler yaptı. Otellerde alınan tedbirlerin salgını kontrol altında tutma noktasında yeterli olduğunu düşünen Rus heyet, hazırladıkları olumlu raporu Rusya hükümetine 18 Haziran Cuma günü sundu ve kısıtlamalar kaldırıldı.

İlk yolcular THY ile geldi

Kısıtlamanın kalkmasının ardından Rus tatilciler, bugün 2 aylık aranın ardından ilk kez Antalya'ya geldi. Türk Hava Yolları'nın (THY) TK 212 sefer sayılı Moskova Vnukova Havalimanı'ndan kalkış yapan uçak, saat 05.40'te Antalya Havalimanı'na iniş yaptı. 132 Rus yolcu, havalimanında PCR test kontrol noktasından geçerken negatif test sonuçlarını gösterdi. Vücut ısıları da termal kameralarla ölçülen Rus tatilciler daha sonra kendilerini bekleyen tur operatörlerine ait araçlarla konaklayacakları tesislere gitti.

Antalya'ya yeniden gelmenin sevincini yaşadıklarını belirten Rus turistler, kısıtlamanın kaldırılmasına çok sevindiklerini söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Rusya tarafından Türkiye'ye yönelik 15 Nisan'da başlatılan uçuş kısıtlaması, 22 Haziran itibarıyla sona erdi. 2 aylık bir aradan sonra Rus turistler yeniden Türkiye'ye ve Antalya'ya gelmeye başladı.

Buna göre Rusya'nın başkenti Moskova'daki Vnukova Havalimanı'ndan kalkan THY'ye ait uçak, 132 yolcusuyla saat 05.40'da Antalya Havalimanına indi.

Uçaktan inen turist kafilesi, termal kameralardan geçip havalimanına girdi. Pasaport işlemlerinin ardından salgın tedbirleri kapsamında valizlerini alan turistler, servislerle konaklayacakları otellere hareket etti.

15 bin turist bekleniyor

Bu karar turizm sektöründe sevinçle karşılandı. Her yıl ortalama 5-7 milyon arası Rus turistin geldiği Türkiye'ye kısıtlamanın kaldırılmasıyla birlikte yalnızca Antalya'ya günde ortalama 15-20 bin turistle sezon sonunda 5 milyon civarı Rus turistin gelmesi bekleniyor.

Gün içinde Rusya'dan Türkiye'ye 44 uçak ile 12 binden fazla turistin Antalya'ya gelmesi bekleniyor.

Yolculardan Oleg Uvanov, Antalya'da yaşayan bir dostunun yanına tatile geldiğini söyledi. Kısıtlamaların kaldırılmasından sonra Türkiye'de olmanın çok güzel olduğunu dile getiren Uvanov, "Bütün yılın yorgunluğunu atıp, güzel bir tatil yapıp, dönmek istiyorum." dedi.

Alexandra Donskaya da tatil yapmak için sabırsızlandıkların ve kısıtlamaların kaldırılmasıyla hemen uçak biletlerini aldıklarını belirtti. Antalya'yı ve Türkiye'yi çok sevdiklerini söyleyen Donskaya, ailesiyle birlikte geldiğini ve sıcak bir kentte güzel bir tatil yapmak istediğini kaydetti.

Viktorina Zeiena da Türkiye'de büyük mutluluk duyduğunu belirtti.