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    spor salonu, koronavirüs, Türkiye

    Spor salonu ücretine salgın iadesi

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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/yasam/202106221044787982-spor-salonu-ucretine-salgin-iadesi/

    Mahkeme, koronavirüs yüzünden gidemediği spor salonu ile davalık olan tüketiciyi haklı buldu. 'Ayıplı hizmet verildi' yönündeki tüketici hakem heyeti kararı yerinde bulundu. İtiraz hakkı olmayan karar sonrası tüketicinin 3 bin 657 lirası hesabına iade edildi.

    İstanbul’da yaşayan Çiğdem Tanrıkılıcı, eşi ve çocuğu için bir yıllık spor salonu üyeliği almaya karar verdi. Tanrıkılıcı, Dudullu OSB içinde yer alan Spor ve Yaşam Merkezi’nde karar kıldı.

    Taraflar 13 Şubat 2020’de sözleşme imzalarken, Tanrıkılıcı bir yıllık üyelik için toplam 4 bin 479 liralık ödeme yaptı. Aile ilk bir ay düzenli bir biçimde merkezden yararlanırken koronavirüs Türkiye’nin de gündemine girmeye başladı.

    NTV'nin aktardığına göre, Mart ayı ortası itibari ile Türkiye de sıkı tedbirler alındı mekanlar kapatıldı. Tanrıkılıcı ailesi de ölümlerin artması ile yaşadıkları tedirginlik nedeni ile salonla temasa geçerek, 'Ya üyeliğimizi süresiz dondurun veya ücretimizi iade edin' önerisini sundu. Ancak bu iki öneri de olumsuz karşılandı.

    Çift, olumsuz yanıt üzerine sorunu resmi yollarla çözme yoluna gitti. İlk olarak şirkete noter yolu ile ihtarname gönderildi. Gönderilen ihtarnamede, üyeliğin iptali ücretin iadesi istendi. Şirketten yine olumsuz yanıt verildi. Çiğdem Tanrıkılıcı bu kez Ümraniye Tüketici Hakem Heyeti’ne başvurdu. Heyet, şirketin de savunmasını aldıktan sonra kararını verdi. Heyet, Çiğdem Tanrıkılıcı’nın ödediği ücretin 3 bin 657 liralık kısmının iadesine karar verdi. Heyet kararında, ‘ayıplı hizmet’ vurgusu öne çıktı.

    Benzer sorunu yaşayan binlerce kişinin olduğuna işaret eden Av. Hadi Dündar, 'Burada mahkemenin kararı yerinde. Pandemi nedeni ile iptal edilen sözleşme gerekçesi mücbir sebeptir. Mücbir sebebe dayanarak sözleşme feshedilebilir. Burada önemli olan nokta sözleşme feshedilirken herhangi bir cezai şart olup olmadığıdır' diye konuştu.

    Karara, Dudullu OSB itiraz etti. Davaya bakan İstanbul Anadolu 4. Tüketici Mahkemesi, tarafların delil ve savunmalarını aldı. Dudullu OSB adına mahkemeye sunulan dilekçede özetle 'Ortada mücbir bir sebep var. Spor salonunun kapalı olması elimizde olan bir şey değil. Tüketicinin kullanamadığı süreyi, ileride kullandırmayı kabul ediyoruz. Kurum olarak bir sorumluluğumuz yok' denildi.

    Yargılamayı yapan mahkeme, Ümraniye Tüketici Hakem Heyeti kararının yerinde olduğuna karar verdi. Mahkemenin kesin hüküm taşıyan kararı sonrası, Tanrıkılıcı’na 3 bin 657 liralık ödemesi iade edildi.

    Etiketler:
    İstanbul, Spor salonu, Koronavirüs
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