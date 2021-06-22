Koronavirüs geçirenlerde yaşanan bilişsel ve davranışsal sorunlar ortaya çıkarıldı

Avrupa Nöroloji Akademisinin (EAN) 7. Kongresi'nde sunulan araştırma raporunda, Kovid-19 hastalarının nörobilişsel yeteneklerinin test edilmesi için taburcu edildikten iki ay sonra beyin MR'larının çekildiği belirtildi.
Her 5 hastadan birinde travma sonrası stres bozukluğunun, yüzde 16'sında ise depresyon belirtilerinin görüldüğü aktarıldı.
Bilişsel ve patolojik sorunların gençleri daha çok etkilediğine işaret edilen araştırmada, 50 yaş altındaki hastaların çoğunun çalışma belleğini yönetme, esnek düşünme ve bilgi işlemeyle ilgili sorunlar yaşadığı bilgisi paylaşıldı.
Vita-Salute San Raffaele Üniversitesi'nden araştırmanın baş yazarı, Prof. Massimo Filippi, "Çalışmamız, önemli bilişsel ve davranışsal sorunların Kovid-19 ile ilişkili olduğunu ve birkaç ay sonra da devam ettiğini gösterdi" ifadesini kullandı.
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