Cibuti'de 25 yaş üzerine aşı zorunluluğu

Doğu Afrika ülkesi Cibuti, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşı olma zorunluluğu getirdi.
Sağlık Bakanı Ahmed Roble, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanı (İsmail Ömer Ciyle) 25 yaş üzeri Cibutililer ve ülkede ikamet eden yabancı ülke vatandaşlarının Covid-19'a karşı aşılanmasını mecburi kılan bir başkanlık kararnamesi yayımladı" dedi.
Afrika Boynuzu'ndaki yaklaşık 1 milyon nüfuslu ülkede şu ana kadar 11 bin 587 vakaya rastlandı, 155 kişi salgın nedeniyle hayatını kaybetti.
Cibuti'de salgınla mücadele kapsamında yaklaşık 21 bin kişi aşılandı.
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