Kara yollarında 'karakutu' dönemi başlıyor

Avrupa Birliği'nde araçlara da karakutu takılmaya başlandı. Gelecek yıl Mayıs ayından itibaren satılacak araçlarda karakutu bulunması zorunlu olacak.

Araçlara takılacak karakutunun incelemeleri Hırvatistan Ulaştırma ve Trafik Bilimleri Fakültesi’nde tamamlandı.

41 veri taşıyacak karakutu, bu verileri olası bir kaza durumunda, kazadan 5 saniye öncesine kadar toplayabilecek.

Ölümlü kazaları ve yaralanmaları azaltması bekleniyor

Uygulama ile kazaların nedenleri daha iyi anlaşılabilecek. Uygulamanın karayollarındaki ölümlü kazaları ve yaralanmaları azaltması da bekleniyor.

Karakutunun değeri ise 70 euro olacak. Avrupa'da halen üretilen bazı araçlarda karakutu kullanılıyor. Karakutu, aracın ön kısmında sürücü ve yolcu koltuğu arasında bulunuyor.

2024'e kadar geçiş tamamlanacak

Avrupa otomotiv sektörünün 2024 yılına kadar geçiş sürecini tamamlaması öngörülüyor.

2024 yılından itibaren Avrupa Birliği’nde ilk kez sigorta yapılacak tüm araçların karakutuya sahip olması zorunlu olacak.