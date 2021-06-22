Kadın odaklı flört uygulaması Bumble, pandemi yorgunu çalışanlara tükenmişlik sendromuna karşı ekstra ücretli izin verdi

Kadınların ilk hamleyi yaptığı randevulaşma uygulaması Bumble'ın CEO'su, 700 çalışanına bu hafta ücretli izin verdi. Normal izin sürelerine ilave edilen ekstra bir haftalık ücretli izin, çalışanların tükenmişlik sendromuyla (Burnout) baş etmelerine yardım çabası olarak açıklandı.

Bumble'ın sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, 'pek çok kişi gibi uygulamanın çalışanlarının da koronavirüs pandemisinde zor zamanlar geçirdiği, aşılama oranlarının artması ve kısıtlamaların gevşetilmesiyle birlikte dünyada çapında çalışanlarına bir hafta kafa dinleyip kendilerine odaklanma fırsatı sunmak istedikleri' belirtildi.

Bumble'ın Editöryel İçerik Editörü Clare O’Connor da daha sonra sildiği tweette "CEO Wolfe Herd, toplu tükenmişliğimizi doğru şekilde sezdi. Özellikle tatil günlerinin herkesin bildiği gibi kıt olduğu ABD gibi yerlerde bu büyük bir ihsan gibi geliyor" dedi.

Tüm ofislerini geçici olarak kapatan Bumble, böylece nisan ayında Twitter'da verdiği tüm personele tamamen çevrimdışı bir haftalık tatil sözünü tutmuş oldu.

We recently announced that all Bumble employees will have a paid, fully offline one-week vacation in June, so you could say we *feel this.* #APaidWeekOff https://t.co/MLitlvZDvz — Bumble (@bumble) April 30, 2021

Şubat ayında New York Menkul Kıymetler Borsası'nda işlem görmeye başlayan ve ilk halka arzında 2.2 milyar dolar toplayan kadın odaklı flört uygulaması Bumble, pandemide çok yoğun bir yıl geçirdi. Kullanıcı sayısı hızla artan Bumble ve Badoo'daki ücretli kullanıcı sayısı geçen yılın aynı dönemine kıyasla bu yılın başından 31 Mart'a dek yüzde 30 arttı.

Sosyal medya yönetim platformu Hootsuite, geçen ay Bumble'ınkine benzer bir duyuru yaptı. Çalışanların ruh sağlığını desteklemek için temmuz ayında şirket çapında sağlık haftası ilan eden Hootsuite, Bumble'dan farklı olarak, müşteriyle yüz yüze görevlerde bulunan veya kritik kapsama ihtiyaçlarını karşılayanların Hootsuite müşterilerinin hizmette kesinti yaşamaması için kademeli çalışma programında olacağını açıkladı.

Ancak patronların ekstra tatil bahşetmesinin zamanlaması biraz manidar. Ekonomi yeniden açılırken, bazı teknoloji şirketleri, uzaktan çalışma planlarını revize etti. Pandeminin başında CEO Jack Dorsey'in çalışanların sonsuza kadar evden çalışabileceğini söylemesine rağmen, son olarak Twitter'dan çalışanların çoğunun bir süre uzaktan ve bir süre ofiste çalışmasını beklediği açıklaması geldi. Google, 1 Eylül'den itibaren yılda 14 günden fazla evden çalışmak isteyen çalışanların bunun için başvuru yapmaları gerekeceğini belirtti.